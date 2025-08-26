Adana'da annesinin bıçakla kovaladığı kızı yaşananları anlattı: "Kaçırıldığımı zannetti"

ÇOCUK GÖZYAŞLARINA BOĞULDU, YAKINLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Annesi Ayşegül Y.'nin tutuklama haberini alan E.H.Y., adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu. Çocuk ağladığı sırada yakınları, "İyi mi ettin? Böyle iyi mi" diye tepki gösterdi. E.H.Y., annesinin sosyal medya hesabına yüklediği görüntüde kurtarılması için gözyaşı döktü. Çocuk yüklediği görüntüde, "Benim annem öyle biri değil aslında, benim annemle hiçbir sorunum yok. Beni sadece onlarda korumak istedi. Annemin çıkmasını çok istiyorum. Lütfen annemi kurtarın yanlış anlaşılma bu, herkes gerçek sanmış. Tamam saçımı çekti neden? Onların yanına gitme diye çekti, bıçağı da onlara çekti. Siz konuyu çok uzatıyorsunuz, cani anne diyorsunuz. Benim annem cani değil, beni bu yaşa getirdi, onun sayesinde büyüdüm" sözlerine yer verdi.