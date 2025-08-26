Adana'da annesinin bıçakla kovaladığı kızı yaşananları anlattı: "Kaçırıldığımı zannetti"
Adana'da annesinin bıçak çektiği kız çocuğu E.H.Y., "Sedat ağabeyi arayıp beni almasını istedim. Annemin haberi yoktu. Onu görünce benim kaçırıldığımı zannetti. Ben annemin tutuklanmasını istemedim. Annemi çok özledim. Annemi geri istiyorum" diyerek gözyaşı döktü.
"ANNEM BANA BIÇAK ÇEKMEDİ"Annesi tutuklanan E.H.Y., "Ben bazen halamlara gidip kuzenlerimle ders çalışıp oyun oynuyordum. Bir gün annemden gizli Sedat ağabeyi aradım. Gel, beni al, halama gideceğim dedim. Sedat ağabeyin beni aldığı sırada annem gördü ve beni kaçıracaklar sandı. Görüntülerde bıçakla kovalıyor gibi çıkmış ama beni korumak için yaptı" diye konuştu.
"ANNEMİ ÇOK ÖZLEDİM"
E.H.Y. annesinin tutuklanmasını istemediğini ifade ederek, "Annemi çok özledim. Ben annemi istiyorum. Annemin tutuklanmasını istememiştim. Annemi geri istiyorum. Lütfen annemi bana geri verin. Şimdi babamın yanındayım. Okullar açılacak ve beni annem götürüyordu. Şimdi kim götürecek okula? En son annemle karakolda görüştüm. Daha sonra zaten tutuklandı. Anne, seni çok seviyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.