Adana'da annesinin bıçakla kovaladığı kızı yaşananları anlattı: "Kaçırıldığımı zannetti"

Adana'da annesinin bıçak çektiği kız çocuğu E.H.Y., "Sedat ağabeyi arayıp beni almasını istedim. Annemin haberi yoktu. Onu görünce benim kaçırıldığımı zannetti. Ben annemin tutuklanmasını istemedim. Annemi çok özledim. Annemi geri istiyorum" diyerek gözyaşı döktü.

İHA
Şüpheli olay, 23 Ağustos günü öğle saatlerinde Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ayşegül Y. (35), 10 yaşındaki kızı E.H.Y.'ye bıçak çekti. Kız korkuya kapılarak sokağa kaçıp çevredekilerden yardım istedi. Çocuğun çığlıklarını duyan vatandaşlar hemen olaya müdahale etti. Bu anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile anbean görüntülendi. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuzlar Mahallesi'nde anne Ayşegül Y.'yi gözaltına aldı. Kızı E.H.Y. ise babasına verildi. Anne nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Adana’da annesinin bıçakla kovaladığı kızı yaşananları anlattı: Kaçırıldığımı zannetti

"ANNEM BANA BIÇAK ÇEKMEDİ"

Annesi tutuklanan E.H.Y., "Ben bazen halamlara gidip kuzenlerimle ders çalışıp oyun oynuyordum. Bir gün annemden gizli Sedat ağabeyi aradım. Gel, beni al, halama gideceğim dedim. Sedat ağabeyin beni aldığı sırada annem gördü ve beni kaçıracaklar sandı. Görüntülerde bıçakla kovalıyor gibi çıkmış ama beni korumak için yaptı" diye konuştu.
Adana’da annesinin bıçakla kovaladığı kızı yaşananları anlattı: Kaçırıldığımı zannetti

"ANNEMİ ÇOK ÖZLEDİM"

E.H.Y. annesinin tutuklanmasını istemediğini ifade ederek, "Annemi çok özledim. Ben annemi istiyorum. Annemin tutuklanmasını istememiştim. Annemi geri istiyorum. Lütfen annemi bana geri verin. Şimdi babamın yanındayım. Okullar açılacak ve beni annem götürüyordu. Şimdi kim götürecek okula? En son annemle karakolda görüştüm. Daha sonra zaten tutuklandı. Anne, seni çok seviyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Adana’da annesinin bıçakla kovaladığı kızı yaşananları anlattı: Kaçırıldığımı zannetti

ÇOCUK GÖZYAŞLARINA BOĞULDU, YAKINLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Annesi Ayşegül Y.'nin tutuklama haberini alan E.H.Y., adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu. Çocuk ağladığı sırada yakınları, "İyi mi ettin? Böyle iyi mi" diye tepki gösterdi. E.H.Y., annesinin sosyal medya hesabına yüklediği görüntüde kurtarılması için gözyaşı döktü. Çocuk yüklediği görüntüde, "Benim annem öyle biri değil aslında, benim annemle hiçbir sorunum yok. Beni sadece onlarda korumak istedi. Annemin çıkmasını çok istiyorum. Lütfen annemi kurtarın yanlış anlaşılma bu, herkes gerçek sanmış. Tamam saçımı çekti neden? Onların yanına gitme diye çekti, bıçağı da onlara çekti. Siz konuyu çok uzatıyorsunuz, cani anne diyorsunuz. Benim annem cani değil, beni bu yaşa getirdi, onun sayesinde büyüdüm" sözlerine yer verdi.