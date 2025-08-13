Adana’da dayı vahşeti! ’Kadına miras yok’ diyerek yeğenini darbetti! Görüntüler korkunç...

BAŞINI SALLAYIP TEHDİT ETTİ

Olayı haber alıp, durağa gelen ailesi, Alpaltun'u otomobille Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne götürdü. Başına 15 dikiş atılan ve vücudunda darp izleri bulunan Alpaltun, tedavisinin ardından taburcu edildi. Darp raporu aldıktan sonra polis merkezine giden Alpaltun, dayısından şikayetçi oldu. Bir süredir dayısının tehditlerine maruz kaldığını belirten Alpaltun, "Rızamızın olmadığını söylediğimde dayılarım, 'Doğu adetinde kadına miras yok' dedi. İşe giderken arkamdan sopayla vurup, beni bayılttı. Sonrasında başıma, kollarıma ve bacaklarıma vurmaya devam etti. Böyle vicdan olmaz" diye konuştu. Olayla ilgili çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Mehmet Alpaltun (55) ile diğer dayılar O.A. (65) ve R.A.'yı (73) gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli Mehmet Alpaltun, ifadesinde, "Sokakta karşılaştık, beni tahrik etti. Tehdit edercesine başını salladı. Dayanamayıp, sokakta bulduğum sopayla vurdum. Pişmanım" dedi.