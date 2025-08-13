Adana'da dayı vahşeti! 'Kadına miras yok' diyerek yeğenini darbetti! Görüntüler korkunç...
Seyhan’da miras anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada, 55 yaşındaki Mehmet Alpaltun, yeğeni Mehmet Alpaltun’u (38) beyzbol sopasıyla başından yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, başına 15 dikiş atılan genç adam şikayetçi oldu. Dayı Mehmet Alpaltun ise “Beni tahrik etti, dayanamadım” diyerek kendini savundu.
Adana'da "Kadına miras yok" diyerek yeğeni Mehmet Alpaltun'u (38) beyzbol sopasıyla öldüresiye darp eden dayı Mehmet Alpaltun (55) ile olaya karışan diğer 2 dayı polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde; "Sokakta karşılaştık, beni tahrik etti. Tehdit edercesine başını salladı. Dayanamayıp, sokakta bulduğum sopayla vurdum. Pişmanım" dediği öğrenilen şüpheli Mehmet Alpaltun kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Bir uyuşturucu bağımlısının sözüyle ailemizi kötülüyorsunuz. Miras annesinin hakkı" diye tepki gösterdi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Mehmet Alpaltun, tutuklandı.
KADINLARI MİRASTA HAKKI YOK
Merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde oturan Zeynep Alpaltun'un (58), babası Hasan Alpaltun (85) 2016 yılında yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Alpaltun'dan miras kalan Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki yaklaşık 300 dönüm tarlası nedeniyle anlaşmazlığa düşen 9 çocuğu arasında husumet başladı. Alpaltun'un 6 erkek çocuğu, kadınların mirasta haklarının olmadığını belirterek tarlaların devrini almak istedi. Temmuz ayında Zeynep Alpaltun, kardeşleri Mehmet Alpaltun'un çağırmasıyla notere gitti. Annesinin mirastan vazgeçirilmeye çalıştığını fark eden Mehmet Alpaltun, imza aşamasındayken işi bozunca dayılarıyla tartıştı.
BEYZBOL SOPALI SALDIRI KAMERADA
Konfeksiyon işçisi Mehmet Alpaltun, 9 Ağustos sabahı işe gitmek için evinden çıkıp, Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'ndeki durakta otobüs beklemeye başladı. Bu sırada arkasından gelen dayısı Mehmet Alpaltun, Alpaltun'un başına beyzbol sopasıyla vurdu. Aldığı darbeyle bilincini yitiren Alpaltun, yere yığıldı. Dayısı ise yerdeki yeğenine sopa ve tekmelerle vurmaya devam etti. Çevredekilerin araya girmesiyle dayı Alpaltun olay yerinden kaçtı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.