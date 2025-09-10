Adana’da eve silahlı saldırı: ’Çocuklarım okul eşyalarını hazırlıyordu’

Korkutan olay, 7 Eylül saat 20.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini kaskla gizleyen motosikletli 2 şüpheli, Mahmut Artış'ın evine tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar evin pencerelerine ve duvarlarına isabet ederken, şüpheliler ise kaçtı. Kurşunların isabet ettiği odada okul eşyalarını hazırlayan Artış'ın oğlu Umut Aras (6) ile kızları Esma (7) ve Fatma Artış (12) paniğe kapılıp, arkadaki odaya sığındı. Antalya'da züccaciye dükkanı işleten Artış, saldırıyı duyunca polise ihbarda bulundu. Adrese gelen polis ekipleri, delil çalışması yaptı.

Kente dönen Mahmut Artış, polis merkezine giderek, saldırıyı husumetli olduğu kardeşi A.A.'nın azmettirdiği iddiasıyla şikayetçi oldu. A.A.'nın, bir süre önce Artış'ın oğlu Alican Artış (20) ile ortaklaşa aldıkları 100 koyunu mezbahanede kestirdikten sonra habersiz şekilde sattığı ileri sürdü. Bunun üzerine Alican Artış'ın, amcasından alacağını istediği, ödemeyince aralarında husumet başladığı ileri sürüldü. Ayrıca A.A.'nın, 22 Haziran'da molotofkokteyliyle evinin kundaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan Alican Artış'ın, tutuklandığı öğrenildi.

2 MİLYON LİRA İSTEMİŞ

Kardeşiyle aralarındaki husumetin, kendilerinden kaynaklanmadığını anlatan Mahmut Artış, "Oğlumla bir alışveriş yapmışlar. Satın aldıkları koyunları mezbahanede kestirip, zararına tüccarlara satmış. Oğlum da parayı isteyince, evlerini kendileri yakıp, oğlumdan şikayetçi oldu. Oğlum, tehdit içerikli mesajlar gönderdiği için suçlu duruma düştü. Kamera kayıtlarında onun olduğuna dair bir iz yok. Şimdi beni '2 milyon lira ver, seni de içeri attırırım' diyerek tehdit ediyor. Benim böyle bir param yok" diye konuştu.