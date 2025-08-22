Adana'da işe gitmek için yola çıkmıştı: Sevinç Soydaş 5 aylık yaşam savaşını kaybetti!
Adana'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Sevinç Soydaş (26), yoğun bakımdaki 5 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.
Kahreden kaza, 24 Mart günü sabah saatlerinde Adana'nın Sarıçam ilçesi'nde meydana geldi. Bir alışveriş merkezinde çalışan Sevinç Soydaş'a, işe gitmek için yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarptı.
Soydaş, çarpışmanın etkisiyle havada taklalar atıp düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Soydaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü Ali Yahya Ç. (21) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazanın ardından 5 aydır yoğun bakımda yaşam savaşı veren Sevinç Soydaş, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Sevinç Soydaş'ın cenazesi ailesi tarafından alınıp toprağa verildi.