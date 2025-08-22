Adana’da işe gitmek için yola çıkmıştı: Sevinç Soydaş 5 aylık yaşam savaşını kaybetti!

Kahreden kaza, 24 Mart günü sabah saatlerinde Adana'nın Sarıçam ilçesi'nde meydana geldi. Bir alışveriş merkezinde çalışan Sevinç Soydaş'a, işe gitmek için yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarptı.

Soydaş, çarpışmanın etkisiyle havada taklalar atıp düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Soydaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.