Adana'da korkutan yangın: Et yüklü dorse bir anda alev aldı!
Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda et yüklü tır dorsesi yandı. Ekipler otoyolda güvenlik önlemi aldı.
Korkutan yangın, gece saatlerinde Pozantı-Adana otoyolu Çamalan mevkiinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen et yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken polis ekipleri otoyolda güvenlik önlemi aldı.
Yangın nedeniyle otoyolda uzun kuyruk oluştu.