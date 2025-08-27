Adana’da minibüse silahlı saldırı: 600 metre sürdü, feci şekilde can verdi!

Adana'da meydana gelen korkunç olayda, yolcuları bıraktıktan sonra evine gitmek için yola çıkan dolmuş şoförü 47 yaşındaki Orhan Gündüz’e silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunların hedefi olan Gündüz yaralı halde 600 metre daha ilerlerken, elektrik direğine çarparak durdu. Öte yandan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ekipler kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İHA

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolcularını bıraktıktan sonra evine gitmek için yola çıkan dolmuş sürücüsü Orhan Gündüz'e (47), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla defalarca ateş açıldı.

Kurşunların hedefi olan Gündüz, sırtından ve bacaklarından yaralanmasına rağmen yaklaşık 600 metre daha aracını kullanmaya devam etti.

Ancak bilincini kaybetmesi üzerine dolmuş elektrik direğine çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Gündüz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gündüz'ün cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.