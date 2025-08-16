Adana'da sır ölüm: Kimliği tespit edilemedi!

Adana’da sulama kanalında sürüklenen cesedi farkeden vatandaşlar ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından çıkartılan cesedin kimliği henüz tespit edilemedi.

Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 16:33 Son Güncelleme: 16 Ağustos 2025 16:35

Sır olay Adana'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki sulama kanalında bir cesedin sürüklendiğini fark etti. İhbar üzerine bölgeye dalgıç polisler ve sağlık ekipleri sevk edildi.