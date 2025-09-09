Afyonkarahisar'da dehşet veren olay: Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini öldürdü! Baldızı ağır yaralı
Afyonkarahisar'da boşanma aşamasında olan Muharrem Türkan (32), eşi Kübra Türkan (32) ve kayınvalidesi Elvida Karadeniz'i (62) tabancayla vurarak öldürdü. Olayda baldızı Ayşegül Çankaya'yı ağır yaralayan, bacanağını ise darp eden zanlı, kısa sürede polis tarafından yakalandı.
Olay, Örnekevler Mahallesi'ndeki Kocatepe Parkı civarında meydana geldi. Polis ekiplerine gelen silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine gidildiğinde, Muharrem Türkan'ın aile üyelerine saldırdığı belirlendi.
BOŞANMA DAVASI CİNAYETLE BİTTİ
Türkan, boşanma aşamasındaki eşi Kübra Türkan ile kayınvalidesi Elvida Karadeniz'e tabancayla ateş etti. Saldırı sonucunda anne ile kız hayatını kaybetti.
AİLE ÜYELERİNİ HEDEF ALDI
Muharrem Türkan'ın saldırısı sadece eşi ve kayınvalidesiyle sınırlı kalmadı. Olay yerinde bulunan baldızı Ayşegül Çankaya'yı da tabancayla yaralayan zanlı, bacanağı Ramazan Çankaya'yı ise tabancanın kabzasıyla başına vurarak yaraladı. Saldırının ardından olay yerinden kaçan Muharrem Türkan, polis ekiplerinin geniş çaplı operasyonu sonucunda kısa sürede yakalandı.