Afyonkarahisar’da dehşet veren olay: Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini öldürdü! Baldızı ağır yaralı

YARALILARIN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Olayda ağır yaralanan baldız Ayşegül Çankaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bacanak Ramazan Çankaya'nın tedavisi de devam ediyor. Hayatını kaybeden Kübra Türkan ve annesi Elvida Karadeniz'in cenazeleri ise otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Gözaltına alınan Muharrem Türkan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.