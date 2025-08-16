AK Parti eski Muğla Milletvekili Ali Boğa, Fethiye’de son yolculuğuna uğurlandı

VALİ AKBIYIK: "ÇARPAN VATANDAŞ TUTUKLANDI"

Törenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Muğla Valisi İdris Akbıyık, Ali Boğa'nın ülkeye hem bürokrat hem de milletvekili olarak önemli hizmetlerde bulunduğunu vurguladı. Kazanın çevre yolundaki yaya geçidinde meydana geldiğini ifade eden Vali Akbıyık, "Çok üzücü bir kaza. Çarpan vatandaş tutuklandı. Adli süreç devam ediyor. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm Muğla halkına başsağlığı diliyorum" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fethiye'deki trafik kazasında hayatını kaybeden 24. Dönem AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa için taziye mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan, 24. Dönem AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa ile Sinop Ayancık İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Mertcan Öztürk'ün dün yaşanan iki ayrı trafik kazasında vefat etmeleri nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi. Erdoğan mesajında, "Kıymetli dava ve yol arkadaşlarına Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine, yakınlarına ve AK Parti teşkilatına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekânlarını cennet eylesin" ifadelerine yer verdi.