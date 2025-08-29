AK Parti Sözcüsü Çelik’ten İsrailli bakanın alçak paylaşımına tepki: Modern zamanların Nazileri

İşte Çelik'in açıklamalarından satırbaşları;

Esasında bu soykırım şebekesinin kullandığı kavramlara rağmen katliam organizasyonu olduğu nasıl ortaya çıktıysa kullandıkları kavramların da insanlık suçlarını örtbas etmekten kullanılan kavramlardan başka bir şey olmadığı net bir şekilde görüldü.

"ÇEKİNCEMİZ YOK"

Bu şebekenin mensupları mahkum, tanımlama ve öne çıkarma gücünün tekelinde kendilerinde olduğu sanrısı ile hareket ediyorlar. Çekincemiz yok. Cumhurbaşkanımız yasaklı olduğu dönemde ABD'ye ziyaretinde 'Sizce Hamas bir terör örgütü müdür' diye sorulmuştu. O zaman 'Hamas bir terör örgütü değil, kendi ülkesi için mücadele eden bir yapıdır' demişti. İsrail tarafına yıllarca sorduk, siz Hamas'a terör örgütü diyorsunuz ama seçimlere girmesine müsaade ettiniz ancak seçimleri kazandıktan sonra sonuçları tanımadınız, nasıl oluyor da terörist demeye devam ediyorsunuz.

"BUNU YAPANLARIN MODERN ZAMANLARIN NAZİLERİ OLDUĞU NETTİR"

Hamas eşittir Türkiye gibisinden bir şeyi ABD'de ve Batı'da alerji uyandırmak, onları alarma geçirmek için yaptığı bir propagandadır. Bunun bir artık önemi yoktur, bunu yapanların bir katil, cani, modern zamanların Nazileri olduğu nettir. İsrail'in kendini savunma hakkı vardır diyorsa biri bilin ki bundan kastedilen ve İsrail'in anladığı İsrail'in katliamı yapma hakkı vardır şeklindedir. Şimdide halen propaganda merkezlerini çalıştırabileceklerini sanıyorlar. Bunlara en fazla data üreten İsrailli silah şirketlerdir. Silahların ve gözetleme sistemlerinin denenmiş olması demek bunu Filistinliler üzerinde denedik anlamında söylerler, hastalıklı bir yapıdır. Yanlarından Hristiyan geçerken bile hakaret ediyorlar, sadece Müslümanlara değil.