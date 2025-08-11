AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Siyonist İsrail'e sert tepki: Katiller hukuk önünde hesap verecek!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'de 5 gazeteciyi acımasızca öldürmesine tepki gösterdi. Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Soykırım şebekesinin katilleri hukuk önünde mutlaka hesap verecek" ifadelerine yer verdi.
Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "İnsanlığın sesi olmak için Gazze'de görev yapan gazetecilerin bulunduğu çadırı İsrail doğrudan hedef aldı. Bu alçak saldırı sonucu 5 gazeteci hayatını kaybetti. Görevi başında insanlığın sesini duyurmak için şehit düşen gazetecilere Allah'tan rahmet diliyoruz. Soykırım şebekesinin katilleri hukuk önünde mutlaka hesap verecek" ifadelerine yer verdi.
İnsanlığın sesi olmak için Gazze'de görev yapan gazetecilerin bulunduğu çadırı İsrail doğrudan hedef aldı. Bu alçak saldırı sonucu 5 gazeteci hayatını kaybetti. Görevi başında insanlığın sesini duyurmak için şehit düşen gazetecilere Allah'tan rahmet diliyoruz. Soykırım…— Ömer Çelik (@omerrcelik) August 11, 2025