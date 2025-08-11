AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Siyonist İsrail’e sert tepki: Katiller hukuk önünde hesap verecek!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'de 5 gazeteciyi acımasızca öldürmesine tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "İnsanlığın sesi olmak için Gazze'de görev yapan gazetecilerin bulunduğu çadırı İsrail doğrudan hedef aldı. Bu alçak saldırı sonucu 5 gazeteci hayatını kaybetti. Görevi başında insanlığın sesini duyurmak için şehit düşen gazetecilere Allah'tan rahmet diliyoruz. Soykırım şebekesinin katilleri hukuk önünde mutlaka hesap verecek" ifadelerine yer verdi.