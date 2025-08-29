AK Parti'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in asılsız iddialarına sert cevap: Özel siyasi çırpınış içerisinde!
AK Parti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz’ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu dönemle ilgili ortaya attığı asılsız iddialara sert cevap verdi. AK Parti'den yapılan açıklamada iddialarının gerçeği yansıtmadığı kanunlarla açıklanırken Özgür Özel’in siyasi çırpınış içinde olduğu belirtildi.
AK Parti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu dönemle ilgili ortaya attığı asılsız iddialara sert cevap verdi. AK Parti'den yapılan açıklamada Başkan Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu dönemde bugünkü belediye başkanlarının yarısına bile ulaşmayan bir maaş alıyordu ifadesi kullanıldı.
YOLSUZLUK SORUŞTURMASINA KARŞI GÜNDEM SAPTIRMA ÇABASI!
AK Parti CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Deniz Yavuzyılmaz'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan asılsız iddialarına yanıt verdi. Özel ve Yavuzyılmaz'ın İBB yönetimindeki yolsuzluk ve usulsüzlük eleştirilerine karşı gündem saptırma amacıyla hareket ettiği belirtildi.
Partiden yapılan açıklamada CHP'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu dönemle ilgili hedef alan iddialarına Nurettin Sözen döneminde de aynı kurallar geçerliydi yanıtı verildi. "İBB iştiraklerindeki yönetim kurulu üyelikleri Özel'in iddia ettiği gibi gizli saklı işler değil öteden beri süregelen bir teamüldür. Bu görevler Başkan Erdoğan'dan önce Nurettin Sözen döneminde de uygulanmıştır" denildi.
ASILSIZ İDDİALARA KANUNLARLA CEVAP VERİLDİ
AK Parti, Özgür Özel'in iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve çarpıtma yaptığını kanunlarla açıkladı.
1995 yılı Mali Bütçe Kanunu 47/e maddesi belediye başkanlarının huzur hakkı dahil bütün gelirlerinini tavanını net bir şekilde belirtmiştir. Büyükşehir Belediye başkanlarının alacağı toplam ödenek en fazla 90 milyon TL'dir. Yani bugünkü karşılığı ile yaklaşık 2 bin dolar civarındadır. Bugün nüfusu 2,000,001 ve üzeri olan belediye başlanlarının maaşı yaklaşık 200 bin liradır. Güncel kurla bu rakam 5 bin dolar seviyesindedir. Yani cumhurbaşkanımızın o dönem aldığı toplam gelir bugünkü belediye başkanı maaşlarının yarısına bile ulaşmamaktadır.