AK Parti’den CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’a büyük tepki: Mirasyedi belediyeciliği!

AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, Mansur Yavaş yönetimini "mirasyedi belediyeciliği" ile suçladı. Göreve geldiği günden bu yana Ankara'ya yeni bir hizmet kazandırılmadığını söyleyen Baykoç, "7 yılda bir çivi dahi çakılmadı" dedi. Ankara'nın su sorununa değinen Baykoç, "Eğer bugün başkent susuzluk yaşamıyorsa bu, AK Parti döneminde yapılan Kızılırmak suyu projesi sayesindedir" ifadelerini kullandı. ASKİ'nin zam politikalarını eleştiren Baykoç, "Algı belediyeciliğiyle, fahiş zamlarla bu şehir yönetilemez" derken, AK Parti iktidarının son 20 yılda Ankara'ya 25 baraj, 20 gölet ve çok sayıda içme suyu ile sulama tesisi kazandırdığını hatırlattı.

Ahmet Fethan Baykoç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı, AK Parti döneminde hayata geçirilen projeleri sahiplenmekle ve yeni bir hizmet üretmemekle eleştirdi. Mansur Yavaş'ın yönetiminin önümüzdeki mart ayında 7'nci yılına gireceğini hatırlatan Baykoç, "7 yılda Ankara'ya ne yapıldı? Ankara tam anlamıyla bir mirasyedi mantığıyla yönetiliyor" dedi.

Baykoç, Ankara'nın su sorununa da değinerek, AK Parti döneminde Kızılırmak'tan başkente getirilen su projesinin önemine dikkat çekti. "Eğer bugün Ankara'da susuzluk yaşanmıyorsa bu, 2008'de yapılan Kızılırmak suyu projesi sayesindedir" diyen Baykoç, ASKİ'nin zam politikalarını da eleştirdi.

"AK PARTİ DÖNEMİNDE KIZILIRMAK HAVZASINDAKİ SU ANKARA'YA TAŞINDI"

Barajlardaki doluluk oranlarının kritik seviyelere düşmesi üzerine Kızılırmak suyunun yeniden gündeme geldiğini belirten Baykoç, projenin geçmişine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yanılmıyorsam 2007-2008 yıllarında Ankara ciddi bir kuraklık yaşamıştı. O dönemde AK Parti belediyeciliği olarak, hem önceki dönem belediye başkanımız Melih Gökçek hem de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle Kızılırmak havzasındaki suyu Ankara'ya taşıma projesi yapıldı. 120-130 kilometrelik boru hattı döşendi ve su Ankara'ya geldi. Belediye başkanımızın arıtma tesisinde bardakla su içtiği bir fotoğraf da hâlâ gözümde canlanıyor."

"MANSUR YAVAŞ YÖNETİMİ MİRASYEDİ ANLAYIŞIYLA HAREKET EDİYOR"

Mansur Yavaş'ın göreve geldiği 2019'dan bu yana yeni bir hizmet üretmediğini savunan Baykoç, projelerin siyasi saiklerle engellendiğini dile getirdi:

"Önceki dönemlerde yapılan Ankara'ya katkı sağlayacak projelere sanki intikam alırcasına karşı çıktılar. Kamu yönetiminde ciddiyet ve süreklilik esastır. Bir önceki dönemde güzel bir iş yapılmışsa üstüne yenisini eklemek gerekir. Ama bugünkü yönetim tam anlamıyla mirasyedi anlayışıyla hareket ediyor."

"SUYA FAHİŞ ZAM YAPARAK SORUN ÇÖZÜLMEZ"

ASKİ'nin su politikalarına da tepki gösteren Baykoç, şunları kaydetti:

"Seçim öncesi 'Allah'ın suyu bedava olmalı' diye vaatte bulunacaksınız, sonra tam tersine fahiş zam yapacaksınız. Bu şekilde Ankara'nın su problemini çözemezsiniz. Bugün vatandaşlarımız su sıkıntısını yaşamıyorsa sebebi, 2008'de yapılan Kızılırmak projesidir. Ne kadar reddetseler de bugün o suyu kullanıyorlar."

"AK PARTİ DÖNEMİNDE 25 BARAJ, 20 GÖLET YAPILDI"

Baykoç, AK Parti'nin Ankara'ya kazandırdığı yatırımları da sıraladı: "Son 20 yılda Ankara'ya 25 baraj, 20 gölet kazandırdık. 164 milyon metreküp depolama hacmi oluşturuldu. 41 sulama tesisiyle yaklaşık 19 bin hektar alan sulamaya açıldı. Ayrıca 5 içme suyu ve 2 atık su tesisi yapıldı. Ankara halkı asla sahipsiz değildir. Mansur Yavaş sorumluluğunu yerine getirmese de hükümetimiz ve milletvekilleri olarak bizler hizmete devam ediyoruz."

"BAZI PROJELER SİYASİ KOMPLEKSLE DURDURULUYOR"

Baykoç, Yavaş'ın yönetim anlayışının değişmediği sürece Ankara'ya yeni bir hizmet gelmeyeceğini vurguladı:

"7 yılda bir çivi dahi çakılmadı. Bazı projeler sırf AK Parti dönemi hatırlanır diye siyasi kompleksle reddediliyor. Bu zihniyet değişmediği sürece Ankara'nın sorunlarını çözemezsiniz. Ankara halkı 5 yıllık kredi açtı, görev verdi. Kalan üç buçuk yılda lütfen hizmet edin, ihanet etmeyin."

"ALGI BELEDİYECİLİĞİYLE METRO YAPILMAZ"

Mansur Yavaş'ın metro vaatlerini de eleştiren Baykoç, yapılan temel atma törenlerini "algı çalışması" olarak nitelendirdi:

"Mamak'ta bir kazı yaptılar, etrafını kapattılar ama hiçbir çalışma yok. Bu olsa olsa algı belediyeciliği olur. Neyse ki Ulaştırma Bakanımız, havalimanı metrosu için müjdeyi verdi. Eğer belediye sorumluluğunu yerine getirmiyorsa hükümetimiz var. Ankaralı vatandaşlarımız hiç endişe etmesin."