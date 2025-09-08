AK Parti'den saldırıya tepki! İzmir'de polis karakoluna saldırı! 2 polis şehit oldu!
Son dakika haberi... İzmir’in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1. Sınıf emniyet müdür Muhsin Aydemir, Polis Memuru Hasan Akın şehit düştü. Polis Memuru Ömer Amila ise ağır yaralandı. Olaya ilişkin Ömer Çelik açıklamalarda bulundu...
İzmir'de polislerimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza şifa diliyoruz. Kahraman emniyet teşkilatımızın ve milletimizin başı sağolsun.— Ömer Çelik (@omerrcelik) September 8, 2025