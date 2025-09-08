AK Parti'den saldırıya tepki! İzmir'de polis karakoluna saldırı! 2 polis şehit oldu!

Son dakika haberi... İzmir’in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1. Sınıf emniyet müdür Muhsin Aydemir, Polis Memuru Hasan Akın şehit düştü. Polis Memuru Ömer Amila ise ağır yaralandı. Olaya ilişkin Ömer Çelik açıklamalarda bulundu...

