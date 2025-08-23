AK Partili Hüseyin Yayman’dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert tepki: ⁠CHP ontolojik sorun yaşıyor!

"1989'DAKİ TABLO TEKRAR EDİYOR"

CHP lideri Özel'in partisini "birinci parti" ilan etmesine de değinen Yayman, geçmiş seçimleri hatırlattı:

"1989 yerel seçimlerinde SHP yüzde 38 oy almıştı. Belediyeleri çok kötü yönettiniz ve 1991 genel seçimlerinde milletimiz size kırmızı kart gösterdi. Oyunuz yüzde 21'e düştü. 1994 yerel seçimlerinde ise yüzde 19'a gerilediniz. Bugün de aynı senaryonun yaşandığını görüyoruz."

"AYİNESİ İŞTİR KİŞİNİN..."

Yayman, CHP Genel Başkanı Özel'in irrasyonel tutumunun hem CHP'ye hem de Türk siyasetine zarar verdiğini savunarak, şunları kaydetti:

"Bizim siyasetimiz, milletimizin birliği, refahı ve geleceği için eser ve hizmet üretmektir. Milletimiz çok iyi bilmektedir: Kim kavga peşinde, kim ülkesine hizmet peşinde. Atalarımız ne güzel söylemiş: 'Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz.'"