Akdeniz’de can pazarı: 19 genç şiddetli rüzgarla açığa sürüklendi! ’Birbirimize tutunarak kurtarılmayı bekledik’

AKILLI SAATİNİN ACİL ARAMASI İLE KURTARILDI

SUP board yaparken şiddetli rüzgar nedeniyle açığa sürüklenen gençlerden Büşra Ünlü, sabah saatlerinde SUP boardı ile denize açıldığını belirterek, "Biraz rüzgar vardı ama çok şiddetlenebileceğini düşünmedim. Telefonum da yanımda değildi. Biraz ilerleyince rüzgar daha da artmaya ve şiddetlenmeye başladı ve beni açığa doğru sürüklemeye başladı. İlk başta etrafımda kimse yoktu, bir kişiyi gördüm sadece. Ona 'acil sahil güvenliği arar mısın' derken akıllı saatim duymuş. Ve 'Tabi ki hemen sahil güvenliği arıyorum' diyerek saatim arama yaptı bir anda. Ben bilmiyordum bağımsız olarak aradığını" dedi.