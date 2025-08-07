Aksaray’daki eski sevgili dehşetinde şok detay! Olaydan önce video çekmiş: Süslü bir mezara ihtiyacım yok

'ÖYLE SÜSLÜ BİR MEZARA İHTİYACIM YOK'

Çelik, çektiği videoda, ''Bütün sevdiklerim, hepinizi çok çok seviyorum ve öpüyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin. Benden buraya kadar. Zaten bu hayat yorucu, işiniz gücünüz rast gelsin. Olur da ölürsem, uzaktan da olsa dua edin. Öyle süslü bir mezara ihtiyacım yok. Ölemezsem de yine de hakkınızı helal edin. Gelip gitmenize de gerek yok. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Özellikle annem, babam, ablam Elif'im ve Hayruşum, ikizler ve Çınar'ım aslan kardeşim, hepiniz Allah'a emanet olun. Çok özür dilerim. Şimdi mesela ise ağır tahrik. Lafı uzatmayacağım eve de bir mektup yazdım. Özellikle mahkemeye çıktığımda hakime hanıma söz vermiştim, kesinlikle ne olursa olsun onun karşısına çıkmayacağım demiştim.' diye konuştu.