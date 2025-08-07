Aksaray'daki eski sevgili dehşetinde şok detay! Olaydan önce video çekmiş: Süslü bir mezara ihtiyacım yok
Aksaray’da yaşanan dehşet dolu olayda Cumali Çelik isimli zanlı, eski sevgilisi Döne Aşçı’nın çalıştığı lokantaya giderek bıçak ve silahlı saldırı gerçekleştirmişti. Araya girmek isteyen annesi Dudu Aşçı (65), iş yeri sahibi Mustafa Kalın (39) ve garson Cemal Sarılgan'ı (19) bıçak ve tabancayla yaralayan Cumali Çelik'in (40), saldırıdan önce iş yerinin önünde video çektiği ortaya çıktı.
Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki lokantada meydana geldi. 1,5 yıl önce birlikte yaşamaya başlayan Cumali Çelik ve Döne Aşçı, 4 ay önce ayrıldı. Döne Aşçı'nın çalıştığı lokantaya giden Çelik, tabancayla 2 el ateş edip, kadını vurdu. Çelik tabancayı Döne Aşçı'nın başına doğrultup ateş etmek isterken, silah tutukluk yaptı. Cumali Çelik, bu kez de bıçakla saldırıp Aşçı'yı 7 yerinden yaraladı.
İş yeri sahibi Mustafa Kalın ve garson Cemal Sarılgan da sandalyeyle Çelik'e müdahale edip, Döne Aşçı'yı kurtarmak istedi. Cumali Çelik bu kez de Kalın'ı bıçakla sağ bacağından, Sarılgan'ı da tabancayla ayağından yaraladı. Çelik, iş yerinde bulunan ve kızını kurtarmak isteyen anne Dudu Aşçı'yı da sol kulağından bıçakla yaraladı. Bu sırada lokantadaki diğer çalışanlar da Cumali Çelik'e saldırıp, dövmeye başladı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, Cumali Çelik'i linç edilmekten kurtarıp gözaltına aldı. Döne Aşçı, annesi Dudu Aşçı, iş yeri sahibi Mustafa Kalın ve garson Cemal Sarılgan, sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Döne Aşçı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayı duyup hastaneye gelen Döne Aşçı'nın yakınları ise o sırada sağlık kontrolüne getirilen Cumali Çelik'e tepki gösterdi. Bunun üzerine hastanede yoğun güvenlik önlemi alındı.