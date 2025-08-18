Ali Şen yoğun bakımda! Fenerbahçe’nin efsane Başkanı konuşamıyor ve kimseyi tanımıyor!

Deniz Baykal, bu sırada, Ali Şen'i görür... Ankara yolcusu:

- Ali Bey... Mehmet'i kucağınıza versem... Esenboğa'da eşim Olcay sizden alır.

Deniz Bey, uçağa kadar gelir... Hostese durumu anlatır... Ve bebeği Ali Şen'e verir

Fakat... Ali Şen, kucağına alınca... Mehmet, ağlamaya başlar... Hıçkıra hıçkıra.

Deniz Bey, uçağın kapısından ayrılamaz.

Rastlantı... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da uçağa binmek üzeredir... Deniz Bey'e der ki:

-Sayın genel başkan... Bebeği bana verin... Biz anlaşırız.

Mehmet, Erdoğan'ın kucağında... Ağlaması kesilir... Gülücükler atmaya başlar.

Deniz Baykal:

-Tayyip Bey... Ne yaptınız da, Mehmet susuverdi? Okuyup, üflediniz mi?

Kahkahalar patlatılır.

Ve Mehmet mışıl mışıl uyur.

Ankara... Esenboğa... Olcay Baykal, torununu beklemektedir... Tayyip Bey'in kucağından alır... Mahcup... Teşekkür:

- Uçakta sizi üzdü mü? Üzerinizi falan kirletti mi?

- Hayır... Çok akıllı çocuk... Çok sevdim... İnşallah, büyük adam olacak.

Deniz Bey, rahmetli... Ali Şen hastanede... Hikâyenin iki kahramanı Erdoğan ile Olcay Hanım hayattalar... İkisi de bu olayı hatırlar.

Mehmet'e gelince... Bilgisayar mühendisi... Amerika'da.

Geriye sayım

Ateş, düştüğü yeri yakar... Ali Şen, 17 yaşındaki torunu Alp Ali'yi kaybetmişti... 19 Mayıs 2014.

Günlerce gözyaşları dinmedi.

Ali Baba çiftliğinde... Eşiyle baş başa... Fotoğraf albümü... Video... Alp Ali'nin görüntülerine bakarlardı.

Ve... 5 Nisan 2018... Sevgili eşi Bente... Toprağı bol olsun... Onu da kaybedince;

Sapasağlam... Koskoca adam... Dağ gibi... Ali Şen... Geriye sayım başladı... Bir türlü toparlanamadı.

***

'Helal süt emmiş'

Kosova... Prizren... Ali Şen'in doğduğu şehir.

2010... Prizren'deyim... Fenerbahçeliler Derneği... Akşam yemeği.

Masada... Ali Şen'in çocukluk arkadaşları.

Suphi Fasuli, Salih Lika, Adem Kantarcı.

Sohbet... 7 Ağustos 2010... Yazmıştım... Arkadaşları onu anlattılar:

- Bu Ali var ya... Çok milliyetçi çocuktu... Öğrenci iken müdüre kafa tuttu... 'En büyük Türkiye' dedi... Okuldan atıldı.

Köfte... Piyaz... Sohbet uzadı.

Suphi Fasuli:

- Türkiye'ye gitti... Büyük adam oldu.

Salih Lika:

- Burada kalsaydı en az 30 yıl hapis yatardı.

Adem Kantarcı: Helal süt emmiş... Buraları hiç unutmadı.