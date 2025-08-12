Alkollü sanılan turist otobüste paniğe neden oldu! Gerçek çok başka çıktı…

Muğla'dan İzmir'e gitmek üzere akşam saatlerinde Marmaris'ten hareket eden bir otobüste, yabancı uyruklu bir turistin davranışları yolcular arasında paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre, otobüs yolculuğu sırasında üstü çıplak şekilde seyahat eden ve otobüste yolculara rahatsızlık veren turistin, alkol veya yasaklı madde kullanmış olabileceği düşünülerek polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.