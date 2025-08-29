Almanya bu cinayeti konuşuyor: Soygun için girdiği benzinlikte polise kurşun yağdırdı!
Almanya’nın Volklingen şehrinde benzinlik soygunu için içeri giren 18 yaşındaki Türk genç Ahmet G., polisle yaşadığı boğuşma sonrası silahı ele geçirerek Başkomiser Simon B.’yi öldürdü, bir polis memurunu ağır yaraladı. Olay yerine sevk edilen özel tim saldırganı vurdu. Ahmet G.’nin ailesi ve geçmişi mercek altına alındı.
Saarland eyaletine bağlı Volklingen şehri önceki gün korkunç bir cinayete ev sahipliği yaptı. İddiaya göre öğle saatlerinde şehirde bulunan bir benzin istasyonuna giren Ahmet G., elindeki çatalla benzinlik çalışanını tehdit ederek kasayı boşaltmasını istedi.
EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
Kasada bulunan 80 Euroyu Ahmet G.'ye teslim eden benzinlik çalışanı son anda acil butonuna bastı. Gelen çağrı üzerine olay yerine bölgeye en yakın ekip sevk edildi.
ELEKTRİKLİ TABANCA KULLANDILAR
İddiaya göre kısa sürede olay yerine ulaşan polis Başkomiseri Simon B. (34) ve bir polis memuru, Ahmet G.'yi ikna etmeye çalıştı. Elindeki çatalla tehditler savuran Ahmet G., önce elektrikli tabanca ile etkisiz hale getirilmeye çalışıldı. Ancak bu işe yaramadı.