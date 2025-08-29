Almanya bu cinayeti konuşuyor: Soygun için girdiği benzinlikte polise kurşun yağdırdı!

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Açılan ateş sonucu evli ve iki çocuk babası Başkomiser Simon B. başına ve göğsüne aldığı 6 kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti, diğer polis ise ağır yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda özel tim sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekiplere de ateş etmeye devam eden Ahmet G. vurularak etkisiz hale getirildi. Ağır yaralanan Ahmet G.. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan incelemede Ahmet G.'nin 17 el ateş ettiği tespit edildi.