Almanya’da, ağır yaralanan evlatlarının yanına gitmek isteyen aileye vize zulmü! “Hiç olmazsa elini tutayım”
Almanya’da yaşayan Onur Çeçen, Ağustos ayında, çalıştığı restoranda çıkan yangında vücudunda 4’üncü derece yanık oluştu. Ağır yaralanan talihsiz adam, 2 aydır hastanede makineye bağlı yaşıyor. Durum üzerine evlatlarının yanına gitmek isteyen ailenin vize başvuruları iki kez reddedilirken, acılı aile yaşadıklarını anlattı. “Hiç olmazsa oğlumun elini tutayım”
Yıllar önce Almanya'ya yerleşen Onur Çeçen, çalıştığı restoranda çıkan yangında ağır yaralandı.
Çeçen'in vücudunda 4'üncü derece yanıklar oluştuğu öğrenildi. Almanya'daki hastane Çeçen'den birkaç gün içerisinde tepki alamazsa, yaşam desteğinin fişini çekmeye hazırlandığını belirtti.
Durum üzerine günlerdir yoğun bakımda olan evlatlarının son anlarında yanında olmak isteyen aile Schengen vizesine başvurdu.