Almanya’da, ağır yaralanan evlatlarının yanına gitmek isteyen aileye vize zulmü! “Hiç olmazsa elini tutayım”

İlk başvuruları reddedilen ailenin ikinci başvuruları da reddedilirken, baba Çeçen, üçüncü kez başvurduklarını ve bu başvurudan da henüz cevap gelmediğini ifade etti.

ACILI BABA: "KABUS YAŞIYORUZ" ATV Haber ekibi acılı anne ve babaya ulaştı. Baba Hıdır Çeçen ifadesinde "Üçüncü sefer vizeye başvurduk, yine red verilecek herhalde henüz bir cevap gelmedi. Gitmek istiyoruz, görmek istiyoruz, insanlık suçu işleniyor. Bize resmen zulmediyorlar. Hissedilen büyük bir acı, ayakta duramıyoruz. Kabus yaşıyoruz gecemiz, gündüzümüz belli değil. Biz de onunla beraber eriyoruz. Gerektiği yerlerle temas kurularak oğlumuzu görmemizi sağlamalarını rica ediyorum." dedi.