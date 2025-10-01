Almanya’da, ağır yaralanan evlatlarının yanına gitmek isteyen aileye vize zulmü! “Hiç olmazsa elini tutayım”

Almanya’da yaşayan Onur Çeçen, Ağustos ayında, çalıştığı restoranda çıkan yangında vücudunda 4’üncü derece yanık oluştu. Ağır yaralanan talihsiz adam, 2 aydır hastanede makineye bağlı yaşıyor. Durum üzerine evlatlarının yanına gitmek isteyen ailenin vize başvuruları iki kez reddedilirken, acılı aile yaşadıklarını anlattı. “Hiç olmazsa oğlumun elini tutayım”

Almanya’da, ağır yaralanan evlatlarının yanına gitmek isteyen aileye vize zulmü! Hiç olmazsa elini tutayım

Yıllar önce Almanya'ya yerleşen Onur Çeçen, çalıştığı restoranda çıkan yangında ağır yaralandı.

Almanya’da, ağır yaralanan evlatlarının yanına gitmek isteyen aileye vize zulmü! Hiç olmazsa elini tutayım

Çeçen'in vücudunda 4'üncü derece yanıklar oluştuğu öğrenildi. Almanya'daki hastane Çeçen'den birkaç gün içerisinde tepki alamazsa, yaşam desteğinin fişini çekmeye hazırlandığını belirtti.

Almanya’da, ağır yaralanan evlatlarının yanına gitmek isteyen aileye vize zulmü! Hiç olmazsa elini tutayım

Durum üzerine günlerdir yoğun bakımda olan evlatlarının son anlarında yanında olmak isteyen aile Schengen vizesine başvurdu.

Almanya’da, ağır yaralanan evlatlarının yanına gitmek isteyen aileye vize zulmü! Hiç olmazsa elini tutayım

İlk başvuruları reddedilen ailenin ikinci başvuruları da reddedilirken, baba Çeçen, üçüncü kez başvurduklarını ve bu başvurudan da henüz cevap gelmediğini ifade etti.

Almanya’da, ağır yaralanan evlatlarının yanına gitmek isteyen aileye vize zulmü! Hiç olmazsa elini tutayım

ACILI BABA: "KABUS YAŞIYORUZ"

ATV Haber ekibi acılı anne ve babaya ulaştı. Baba Hıdır Çeçen ifadesinde "Üçüncü sefer vizeye başvurduk, yine red verilecek herhalde henüz bir cevap gelmedi. Gitmek istiyoruz, görmek istiyoruz, insanlık suçu işleniyor. Bize resmen zulmediyorlar. Hissedilen büyük bir acı, ayakta duramıyoruz. Kabus yaşıyoruz gecemiz, gündüzümüz belli değil. Biz de onunla beraber eriyoruz. Gerektiği yerlerle temas kurularak oğlumuzu görmemizi sağlamalarını rica ediyorum." dedi.

Almanya’da, ağır yaralanan evlatlarının yanına gitmek isteyen aileye vize zulmü! Hiç olmazsa elini tutayım

"HİÇ OLMAZSA OĞLUMUN ELİNİ TUTAYIM"

Anne Taliye Çeçen ise, "Bir anne olarak oğlumun elini tutmak istiyorum. Yanında olayım, bir bardak su süreyim kafasına da benim de içimdeki ateş sönsün yani, çok zor. 2,5 aydır yoğun bakımda, ölümü gerçekleşmiş diyorlar bize, çok zor durumdayız. Doğru düzgün haber alamıyorum, hastaneyle görüşemiyoruz, ilaçlarla ayakta duruyorum. Cumhurbaşkanımızdan, devlet yetkililerinden rica ediyoruz, vizeyi versinler oğluma kavuşayım" ifadelerine yer verdi.