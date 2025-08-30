Aman dikkat! Bu çiçeği koparmanın cezası servete mal oluyor: Nesli tehdit altında!
Hatay'da 14 kilometre uzunluğundaki sahilini süsleyen kum zambakları çiçek açtı. Nesli tükenme tehdidi altında olan kum zambağını koparmanın cezası ise dudak uçuklattı!
Beyaz renkli çiçekleri ve kokusuyla hayranlık uyandıran kum zambakları, tatilcilerin yanı sıra fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor. Kum zambakları nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında tutuluyor.
Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından koruma altına alınan endemik bitki türleri arasında yer alan kum zambaklarını koparmanın cezası, 557 bin 212 TL.
Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, "Kum zambakları, nemden, çiğden ve deniz suyuna dayanıklı olması nedeniyle sahilde doğal olarak yetişir ve denizimizin adeta bir süs çiçeği olarak öne çıkar.