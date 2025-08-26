Aman dikkat: 'Şifalı su' sonları oldu! Burada daha önceden de 8-10 kişi ölmüş!
Çankırı'nın Orta ilçesinde şifalı olduğu iddia edilen suya giren çift, çıkan gaz sebebiyle yaşamını kaybetti. Yaşanan acı olayın ardından suyun çıktığı alan toprakla kapatıldı. Vatandaşlar aynı su sebebiyle daha önce de bölgede vatandaşların hayatını kaybettiğini anlattı. İşte haberin detayları...
Acı olay, 23 Ağustos tarihinde Orta ilçesine bağlı Derebayındır köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İbrahim (75) ve Şerife Akkoç (80) çifti, hemoroit gibi çeşitli hastalıklara iyi geldiği iddia edilen ve halk arasında 'hışıldak' olarak adlandırılan kaynak suyuna girdi.
Suyun içinde bir süre oturan çiftçin hareketsiz kaldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. AFAD tarafından yapılan incelemelerde, suyun çıktığı alandaki oksijen seviyesinin yetersiz olduğu belirlendi. Yaşanan olayın sudaki kükürt seviyesinin fazla olmasından kaynaklanabileceği de değerlendiriliyor.
Olayda hayatını kaybeden çiftin cenazeleri ise otopsi işlemlerinin ardından Derebayındır köyünde toprağa verildi.