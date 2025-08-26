Aman dikkat: ’Şifalı su’ sonları oldu! Burada daha önceden de 8-10 kişi ölmüş!

"BURADA DAHA ÖNCEDEN DE 8-10 KİŞİ ÖLMÜŞ" Daha önce aynı su sebebiyle ölümlerin gerçekleştiğini söyleyen vatandaşlardan Süleyman Demirbağ, "Kendim Ortalıyım. Şu anda bulunduğumuz yer Derebayındır köyü.

Burada halk arasında 'hışıldak' olarak bilinen şifalı bir su vardı. Maalesef iki kişiyi su yüzünden kaybettik. Bu bölgede kükürtlü bir su çıkıyordu, çeşitli hastalıklara ve çocuğu olmayanlara iyi geliyordu. Bu suyun da çok ziyaretçisi oluyordu.