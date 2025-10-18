Amatör balıkçı neye uğradığını şaşırdı: Oltasına kafatası takıldı!

Olay öğle saatlerinde Karataş Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre deniz kenarında balık tutan bir balıkçının oltasına deniz içerisinde insana ait kafatası takıldı.

Ne olduğunu şaşıran balıkçı durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi.