Amatör balıkçı neye uğradığını şaşırdı: Oltasına kafatası takıldı!
İzmir'in Konak ilçesinde deniz kenarında balık tutmka isteyen bir balıkçının oltasına insana ait kafatası takıldı. Dehşete uğrayan balıkçı durumu ekiplere bildirirken, incelenen kafatasının deforme olmuş halde olduğu tespit edildi. Öte yandan, olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Olay öğle saatlerinde Karataş Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre deniz kenarında balık tutan bir balıkçının oltasına deniz içerisinde insana ait kafatası takıldı.
Ne olduğunu şaşıran balıkçı durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi.
Kafatası Deniz Polisi ekipleri tarafından karaya çıkartıldı. Karada yapılan incelemelerde kafatasının deforme olmuş halde olduğu tespit edildi.