Amerika’da gözaltına alınan Musa Çetin’in nasıl öldüğü belli oldu! Görüntüler aileye izletildi!
Amerika’da gözaltına alınan Musa Çetin hayatını kaybetmişti. Olayın ardından karakoldaki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Genç adamın yaşamına son verdiği öğrenildi.
Acı olay geçtiğimiz günlerde Amerika'nın New York kentindeki yaşanmıştı. Manhattan bölgesinde 'pedicab' olarak bilinen bisiklet takside çalışan 29 yaşındaki Musa Çetin, trafik cezası nedeniyle gözaltına alındı.
Yetkililer Çetin'in, Manhattan bölgesindeki 14'üncü karakolda tutulduğu sırada intihar ettiğini belirtip hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Çetin, önce Lenox Hill Hastanesi'ne götürüldü, ancak kelepçeli olduğu için hastaneye kabul edilmeği için Bellevue Hastanesi'ne sevk edildi. Çetin'in yoğun bakımda tedavi altına alındığı, ancak beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.