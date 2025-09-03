Ankara Valiliğinden kent genelinde hissedilen is kokusuna ilişkin açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığından alınan bilgilere göre, son saatlerde ilimizde hissedilen yoğun duman ve is kokusu, Kastamonu Araç'ta devam eden yangınlardan kaynaklanan is ve dumanın kuzey rüzgarlarının etkisiyle ilimize taşınması neticesinde oluştuğu anlaşılmış olup, ilimiz sınırları dahilinde herhangi bir yangın olayı bulunmamaktadır. Halkımızın bilgisine sunulur."

Öte yandan, akşam saatlerinden itibaren etkili olan koku nedeniyle, 112 Acil Çağrı Merkezine çok sayıda ihbarda bulunulduğu öğrenildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise yapılan son değerlendirmelere göre, Kastamonu ve Karabük'te devam eden orman yangınından çıkan duman ve isin, kuzeyli rüzgarların etkisiyle Ankara genelini etkilediği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Duman ve isin önümüzdeki 72 saatte, yer seviyesinden 500 metre yüksekliğe kadar yükselmesi durumundaki yörünge analizi görülmektedir. Taşınan duman ve is konsantrasyonunun, önümüzdeki 24 saatlik periyottan sonra azalması beklenmektedir."