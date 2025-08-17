Ankara’da 2. Ahmet Minguzzi cinayetinde şok gelişme! Öldürdükleri Hakan Çakır’ın babasını ölümle tehdit ettiler: Sıra sende...

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşanan cinayette, iddiaya göre 22 yaşındaki Hakan Çakır kız kardeşini taciz eden, Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşler ile tartıştı. İki tarafın diğer yakınları da gelince tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Hakan Çakır, ağabeyi Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır bıçaklandı. Hakan Çakır, hayatını kaybederken yaralı baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.