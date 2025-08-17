Ankara’da 2. Ahmet Minguzzi cinayetinde şok gelişme! Öldürdükleri Hakan Çakır'ın babasını ölümle tehdit ettiler: Sıra sende...
Ankara'da kız kardeşini taciz eden 14 ve 17 yaşındaki iki çocuğu uyaran 22 yaşındaki Hakan Çakır, aynı kişiler tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. 2. Ahmet Minguzzi olayı olarak da adlandırılan cinayette aile daha acısını yaşayamadan bir şok daha yaşadı. Çakır’ın babası telefonuna gelen korkunç mesajlarla ölümle tehdit edildi. mesajlarda, "Oğlunu öldürdük, sıra sende. Oğlunun yanına gömeceğiz” ifadelerine yer verildi.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşanan cinayette, iddiaya göre 22 yaşındaki Hakan Çakır kız kardeşini taciz eden, Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşler ile tartıştı. İki tarafın diğer yakınları da gelince tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Hakan Çakır, ağabeyi Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır bıçaklandı. Hakan Çakır, hayatını kaybederken yaralı baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.
ZANLILAR TUTUKLANDI
Olaya karışan Taha Z. ve Samet Z. kardeşler ile ağabeyleri Emir Z. (19), babaları Cemal Z. (45) ve U.K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba ve 3 oğlu tutuklandı, U.K. ise serbest bırakıldı.
UZUN NAMLULU SİLAHLARLA PAYLAŞIM
Hakan Can Çakır, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tutuklanan kardeşlerin sosyal medyada uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla çektirdikleri fotoğraflar paylaştıkları görüldü.
Oğlu yol verme kavgasında öldürülen baba: "Bir Hakan, bir Ahmet daha gitmesin" | Video