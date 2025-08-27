Ankara’da 2. Minguzzi davasında yeni gelişme: Hakan Çakır cinayetinin kan donduran güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı!

2. Minguzzi davası olarak görülen olayda Hakan Çakır (22), merdivenlerdeki yol verme meselesi nedeniyle annesine laf atan ve kız kardeşini taciz eden T.Z. (14) ve ağabeyi S.T. (17) ile tartışmaya başlamıştı. Çıkan arbedede Hakan Çakır, babası Şahin Çakır ve ağabeyi Hakkı Can Çakır bıçaklı saldırıya uğramış, Hakan Çakır kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. O cani saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 14:20 Son Güncelleme: 27 Ağustos 2025 15:02

Kahreden olay, 10 Ağustos gecesi Keçiören'de meydana gelmişti. İddialara göre, Hakan Çakır (22), merdivenlerdeki yol verme meselesi nedeniyle annesine laf atan ve kız kardeşini taciz eden T.Z. (14) ve ağabeyi S.T. (17) ile tartışmaya başladı. Kısa sürede alevlenen tartışma, iki tarafın aile fertlerinin dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede Hakan Çakır, babası Şahin Çakır ve ağabeyi Hakkı Can Çakır bıçaklı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Hakan Çakır tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

BABA VE 3 OĞLU TUTUKLU: U.K. İSE SERBEST Polis tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde, olayın ardından kaçan T.Z. , S.Z. ve ağabeyleri E.Z. ile babaları C.Z.'nin yanı sıra U.K. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlardan baba ve 3 oğlu tutuklanırken, U.K. ise serbest bırakılmıştı. HİÇ UTANMADAN SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPIYORLAR Korkunç olay sonrası ailenin sosyal medyada uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla çektirdikleri çok sayıda fotoğraf ve video ortaya çıktı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Hatta bir süre önce aynı grubun düğün sonrası sokakta eğlenen başka bir grupla kavga ettikleri anlaşıldı.