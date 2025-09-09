Ankara'da akılalmaz olay! 5 Yaşındaki torununun önünde gelinini katletti! Cani kayınpeder: Oğlumu aldattığı için...
Başkentte kan donduran bir kadın cinayeti yaşandı. Ankara'da yüksek mühendis Başak Gürkan Arslan (46), boşanma aşamasındaki eşinin babası Kudret Arslan (63) tarafından, 5 yaşındaki kızının gözü önünde defalarca bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, Yenimahalle ilçesi Kardelen Mahallesi'ndeki bir müstakil evde meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığı'nda yüksek mühendis olarak görev yapan Başak Gürkan Arslan, boşanma aşamasında olduğu eşi ve kayınpederiyle görüşmek üzere bir araya geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
MÜSTAKİL EVDEKİ TARTIŞMA KANLI BİTTİ
Tartışma sırasında kayınpeder Kudret Arslan, gelini Başak Gürkan Arslan'ı oğlu ve küçük torununun gözü önünde bıçaklamaya başladı. Ağır yaralı halde kapıyı açarak yardım isteyen genç kadın, peşinden gelen kayınpederi tarafından boğazından tekrar bıçaklanarak feci şekilde hayatını kaybetti.
KATİL KAYINPEDER CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Başak Gürkan Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde gözaltına alınan Kudret Arslan, ilk ifadesinde gelinini kendisini aldattığı için bir araya geldiklerini ve tartışma sırasında kendisine hakim olamayarak cinayeti işlediğini söyledi.