Ankara’da sabah saatlerinde dehşet veren olay: Bacanağını öldürdükten sonra…
Ankara'da uzman çavuş olarak görev yapan bacanağını silahla vurarak öldürdü. Zanlının 500 metre ileride aynı silahla intihar ettiği belirlendi.
Kan donduran olay, sabah 06.40 sıralarında Ankara'nın Sincan ilçesi 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara'da Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapan 36 yaşındaki Emre B.'ye otomobilin içinden ateş açıldı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETMİŞ
Vurulduğu yerde hayatını kaybettiği belirlenen Emre B.'nin cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Cinayeti işlediği belirlenen Emre B.'nin bacanağı Uğur B.'nin ise olay yerinin 500 metre ilerisinde aracının içinde aynı silahla intihar ettiği öğrenildi.