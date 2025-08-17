Ankara'da vahşet! 2. Minguzzi vakası! Hakan Çakır'ın babası konuştu: "5 dakikaya göreceksiniz siz deyip..."

Ankara – Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşanan ve bir gencin hayatına mal olan yol verme kavgasının ardından, olayda yaralanan baba Şahin Çakır, hastaneden taburcu olduktan sonra ilk kez konuştu. Oğlu Hakan Çakır'ı (23) kaybeden acılı baba, saldırganların organize bir çete gibi hareket ettiğini belirterek, yetkililere seslendi ve "Bir Hakan, bir Ahmet daha gitmesin" diyerek isyan etti. Olayın ardından saldırgan ailenin sosyal medyada silah ve bıçaklarla poz verdiği görüntüler de ortaya çıktı.

DHA

Olay, geçtiğimiz Pazar gecesi Hakan Çakır'ın çiğ köfte dükkanını işleten annesi ve kız kardeşinin eve dönerken merdivenlerde oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşler tarafından sözlü tacize uğramasıyla başladı.

DEHŞET VEREN OLAYIN DETAYLARI

Durumu öğrenen Hakan Çakır, ailesinin yanına koşarak duruma müdahale etti. Kısa süren tartışmanın ardından, olay yerine kısa sürede toplanan 10-15 kişilik bir grup, Hakan Çakır, babası Şahin Çakır ve ağabeyi Hakkı Can Çakır'a bıçaklarla saldırdı.

OLAY ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

BABASI İSYAN ETTİ: "KİMSE YAŞI UFAK DİYE İÇERİDEN ÇIKMASIN"

Tedavisi tamamlanan baba Şahin Çakır, yaşadıkları dehşeti anlattı: "Bir anda 10-15 kişi ellerinde 'sallama' tabir edilen bıçaklarla geldi. Bizim elimizde hiçbir şey yoktu. Bu ikinci Ahmet Minguzzi olayı. Buradan bakanlarımıza sesleniyorum, bu cezalara bir el atın, çocukların yaşı küçük diye ortada gezdirmeyin, çıkartmayın. Bir Hakan, bir Ahmet daha gitmesin. İçimiz yanıyor."

"HALA YANIMIZA GELİP PİŞKİN PİŞKİN GÜLÜYORLAR..."

Saldırganların pişmanlık duymadığını belirten baba, "Hala yanımızda pişkin pişkin gülüyorlar. Hiçbir utanmaları yok. Nasıl olsa çıkacağım der gibi bakıyorlar" ifadelerini kullandı. En küçük şüphelinin 14 yaşında olmasına rağmen 20'ye yakın dosyası olduğunu ve daha önce şartlı tahliye ile dışarıda olduğunu söyleyen Çakır, kanunların gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

SALDIRGANLAR OLAYDAN ÖNCE MEĞER BU VİDEOLARI PAYLAŞMIŞ...

Olayın ardından, saldırıyı gerçekleştiren Z. ailesine ait olduğu iddia edilen sosyal medya görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ailenin uzun namlulu silahlar, tabancalar ve kılıçlarla poz verdikleri görüldü.

Olaydan kısa bir süre önce çekildiği belirtilen başka bir videoda ise aynı grubun, düğün sonrası sokakta eğlenen başka bir gruba kılıç sallayarak kavga ettiği anlar yer alıyor. Bu görüntüler, Şahin Çakır'ın "çete" iddialarını doğrularken, olayın bir yol verme meselesinden çok daha fazlası olduğunu gösteriyor.