Ankara'da vahşet! 2. Minguzzi vakası! Hakan Çakır'ın babası konuştu: "5 dakikaya göreceksiniz siz deyip..."

Durumu öğrenen Hakan Çakır, ailesinin yanına koşarak duruma müdahale etti. Kısa süren tartışmanın ardından, olay yerine kısa sürede toplanan 10-15 kişilik bir grup, Hakan Çakır, babası Şahin Çakır ve ağabeyi Hakkı Can Çakır'a bıçaklarla saldırdı.

OLAY ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

BABASI İSYAN ETTİ: "KİMSE YAŞI UFAK DİYE İÇERİDEN ÇIKMASIN"

Tedavisi tamamlanan baba Şahin Çakır, yaşadıkları dehşeti anlattı: "Bir anda 10-15 kişi ellerinde 'sallama' tabir edilen bıçaklarla geldi. Bizim elimizde hiçbir şey yoktu. Bu ikinci Ahmet Minguzzi olayı. Buradan bakanlarımıza sesleniyorum, bu cezalara bir el atın, çocukların yaşı küçük diye ortada gezdirmeyin, çıkartmayın. Bir Hakan, bir Ahmet daha gitmesin. İçimiz yanıyor."