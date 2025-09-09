Ankara'da vahşet! Eşini 57 bıçak darbesiyle katletti! Katilin ifadesi pes dedirtti! "Kiminle konuşuyorsun dedim..."

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi Selma Kara'yı (38) evinde vahşice öldüren İsmail Kara (42) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, cinayetin ardındaki kan donduran detayları ortaya koyarken, sanığın soğukkanlı ifadeleri ise tüyler ürpertti.

Etimesgut ilçesinde 18 Şubat'ta işlenen cinayet, 20 yıllık evliliğin sona ermesinin ardından yaşandı. İddianameye göre, İsmail Kara'nın son iki yıldır kumar oynaması ve yüklü miktarda para kaybetmesi, çiftin evliliğini derinden sarstı. Selma Kara, kumar yüzünden yaşanan tartışmalar sonrası defalarca evi terk etti. Çift, 11 Şubat'ta anlaşmalı olarak boşansa da, boşanma kararı henüz kesinleşmemişti.

"BENİ KURTARIN" ÇIĞLIKLARI VE SANIĞIN SOĞUKKANLI TEPKİSİ

Selma Kara, 15 Şubat'ta yeni evine taşındı. Olay günü, 18 Şubat'ta, İsmail Kara eşiyle "konuşmak" bahanesiyle eve geldi. Ancak kısa sürede başlayan tartışma, korkunç bir cinayetle sonuçlandı. İsmail Kara, eşini tam 57 bıçak darbesiyle katletti. İddianamede yer alan İsmail Kara'nın ifadesi, cinayetin dehşetini gözler önüne serdi. Kara, tartışma sırasında "gözünün döndüğünü" ve elindeki bıçağı eşinin karnına sapladığını iddia etti.

Bu ilk darbenin ardından ne olduğunu hatırlamadığını söyleyen sanık, ifadesine şöyle devam etti: "Selma dış kapıyı açarak dışarı çıktı ve 'beni kurtarın' diye bağırmaya başladı. Bu sırada bir komşusu geldi, ben de o şahsa 'git evine' dedim. O şekilde Selma'yı koridorda bırakarak kaçtım." Cinayetin ardından soğukkanlılıkla kendi evine giden İsmail Kara, ellerini ve yüzünü yıkadı, elbiselerini değiştirdi. Bu sırada bıçağı da bir çöp konteynerine attı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

"ANNEMİ ÖLDÜREN BABAMDAN ŞİKAYETÇİYİM"

Cinayetin ardından geride kalan iki çocuktan biri olan A.K.'nin ifadesi, aile dramını bir kez daha gözler önüne serdi. A.K., babasının uyuşturucu ve kumar bağımlılığı nedeniyle aile yapılarının bozulduğunu belirtti. Annesi ayrı eve çıktıktan sonra babasının bu durumu takıntı haline getirdiğini söyleyen A.K., "Annemi öldüren babamdan davacı ve şikayetçiyim" dedi.

AVUKATTAN "İNDİRİM YOK" TALEBİ: PLANLI CİNAYET ŞÜPHESİ

Selma Kara'nın ailesinin avukatı Hediye Gökçe Baykal, cinayetin "kıskançlık" bahanesiyle işlendiğini düşündüklerini, ancak bunun kabul edilemez bir gerekçe olduğunu belirtti. Sanığın ifadesinde geçen "aldatma" iddiasının da yalnızca bir bahane olduğunu vurgulayan avukat, şunları söyledi: "Bu tür dosyalarda daha önce verilen indirimler sanıkları bu şekilde ifade vermeye teşvik ediyor. Biz İsmail Kara'nın bu cinayeti planlayarak işlediğini düşünüyoruz. Hiçbir indirim olmaksızın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz."