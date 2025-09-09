Ankara'da vahşet! Eşini 57 bıçak darbesiyle katletti! Katilin ifadesi pes dedirtti! "Kiminle konuşuyorsun dedim..."

Etimesgut ilçesinde 18 Şubat'ta işlenen cinayet, 20 yıllık evliliğin sona ermesinin ardından yaşandı. İddianameye göre, İsmail Kara'nın son iki yıldır kumar oynaması ve yüklü miktarda para kaybetmesi, çiftin evliliğini derinden sarstı. Selma Kara, kumar yüzünden yaşanan tartışmalar sonrası defalarca evi terk etti. Çift, 11 Şubat'ta anlaşmalı olarak boşansa da, boşanma kararı henüz kesinleşmemişti.

Bu ilk darbenin ardından ne olduğunu hatırlamadığını söyleyen sanık, ifadesine şöyle devam etti: "Selma dış kapıyı açarak dışarı çıktı ve 'beni kurtarın' diye bağırmaya başladı. Bu sırada bir komşusu geldi, ben de o şahsa 'git evine' dedim. O şekilde Selma'yı koridorda bırakarak kaçtım." Cinayetin ardından soğukkanlılıkla kendi evine giden İsmail Kara, ellerini ve yüzünü yıkadı, elbiselerini değiştirdi. Bu sırada bıçağı da bir çöp konteynerine attı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.