Ankara’da yok artık dedirten olay! Uyandığında tam 628 bin TL borcu olduğunu öğrendi! Meğer...

Ankara'da yaşayan kamu çalışanı Selda K. (38), akıllara durgunluk veren bir siber dolandırıcılık olayının kurbanı oldu. 28 Ocak'ta uyuduğu sırada kimliği belirsiz kişilerce cep telefonuna uzaktan erişim sağlanan Selda K., sabah uyandığında hesabındaki paraların transfer edildiğini ve adına iki farklı kredi çekildiğini öğrendi. Toplamda 628 bin 500 TL dolandırılan kadın, hem suç duyurusunda bulundu hem de icra takibi başlatan bankaya dava açtı.

Sabah uyandığında telefonunun kilitlendiğini gören Selda K., bir telefoncuya giderek cihazını açtırdı. Şok edici gerçekle burada karşılaştı. Mobil bankacılık uygulaması üzerinden kendi hesaplarındaki paraların Muhammet B. ve Engin K. isimli kişilerin hesaplarına transfer edildiğini gördü. Ayrıca adına çekilen iki kredi de aynı hesaplara gönderilmişti.

BANKAYA KARŞI HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI

Selda K., bankanın izni ve bilgisi olmadan yapılan bu yüksek tutarlı işlemler için herhangi bir onay ya da bilgilendirme almadığını belirterek bankaya karşı hukuki mücadele başlattı. Bankaların müşterilerinin olağandışı işlemlerini takip etmekle yükümlü olduğuna dikkat çeken mağdur, adına açılan davada borçlu sayıldığı için maaşına haciz konulduğunu ve bu durumun kendisini bir kez daha mağdur ettiğini söyledi.