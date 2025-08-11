Ankara'da yok artık dedirten olay! Uyandığında tam 628 bin TL borcu olduğunu öğrendi! Meğer...

Ankara'da bir kamu çalışanı, uyuduğu sırada cep telefonuna uzaktan erişim sağlanarak dolandırıldı. Mobil bankacılıktan hesabı boşaltılan ve adına kredi çekilen kadın, yaşadığı şoku atlatamıyor...

Ankara’da yok artık dedirten olay! Uyandığında tam 628 bin TL borcu olduğunu öğrendi! Meğer...
DHA

Ankara'da yaşayan kamu çalışanı Selda K. (38), akıllara durgunluk veren bir siber dolandırıcılık olayının kurbanı oldu. 28 Ocak'ta uyuduğu sırada kimliği belirsiz kişilerce cep telefonuna uzaktan erişim sağlanan Selda K., sabah uyandığında hesabındaki paraların transfer edildiğini ve adına iki farklı kredi çekildiğini öğrendi. Toplamda 628 bin 500 TL dolandırılan kadın, hem suç duyurusunda bulundu hem de icra takibi başlatan bankaya dava açtı.

Ankara’da yok artık dedirten olay! Uyandığında tam 628 bin TL borcu olduğunu öğrendi! Meğer...

MOBİL BANKACILIKTAN DOLANDIRICILIK

Sabah uyandığında telefonunun kilitlendiğini gören Selda K., bir telefoncuya giderek cihazını açtırdı. Şok edici gerçekle burada karşılaştı. Mobil bankacılık uygulaması üzerinden kendi hesaplarındaki paraların Muhammet B. ve Engin K. isimli kişilerin hesaplarına transfer edildiğini gördü. Ayrıca adına çekilen iki kredi de aynı hesaplara gönderilmişti.

Ankara’da yok artık dedirten olay! Uyandığında tam 628 bin TL borcu olduğunu öğrendi! Meğer...

BANKAYA KARŞI HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI

Selda K., bankanın izni ve bilgisi olmadan yapılan bu yüksek tutarlı işlemler için herhangi bir onay ya da bilgilendirme almadığını belirterek bankaya karşı hukuki mücadele başlattı. Bankaların müşterilerinin olağandışı işlemlerini takip etmekle yükümlü olduğuna dikkat çeken mağdur, adına açılan davada borçlu sayıldığı için maaşına haciz konulduğunu ve bu durumun kendisini bir kez daha mağdur ettiğini söyledi.

Ankara’da yok artık dedirten olay! Uyandığında tam 628 bin TL borcu olduğunu öğrendi! Meğer...

"MAAŞIMIN DÖRTTE BİRİNE HACİZ UYGULADILAR"

Yaşadığı süreci anlatan Selda K., "Hacklenen bir telefon söz konusu. Bankaların mevduat hesaplarımızı sonuna kadar koruması lazım. Beni hiçbir şekilde aramayıp sadece 'Siz kendi şifrenizle mobil bankacılığa girmişsiniz' diyerek anında kredi kullandırıyorlar. Maaşıma dörtte bir oranında haciz uyguladılar. Ödeyebileceğim bir rakam değil. Dolandırıcılar tarafından dolandırıldım, şimdi de banka tarafından mağdur ediliyorum" ifadelerini kullandı.

Ankara’da yok artık dedirten olay! Uyandığında tam 628 bin TL borcu olduğunu öğrendi! Meğer...

Avukatı Özge İrem Aksu ise, müvekkilinin mağduriyetinin giderilmesi için hem suç duyurusunda bulunduklarını hem de bankaya karşı dava açtıklarını belirtti. Aksu, benzer emsal davaların bulunduğunu ve hukuki sürecin lehlerine sonuçlanacağına inandıklarını dile getirdi. İlk duruşmanın 25 Eylül'de yapılacağı belirtildi.