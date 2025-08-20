Ankara'daki Hakan Çakır cinayeti sonrası aileye kan donduran tehditler! Acılı baba o mesajları paylaştı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde yol verme kavgasında öldürülen Hakan Çakır’ın ailesi, ölüm tehditleri almaya devam ediyor. Baba Şahin Çakır, oğlunun katillerinin en ağır cezayı alması için mücadele edeceğini belirtirken, aileye gönderilen dehşet verici mesajlar kan dondurdu.

Ankara’daki Hakan Çakır cinayeti sonrası aileye kan donduran tehditler! Acılı baba o mesajları paylaştı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 10 Ağustos'ta yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada öldürülen Hakan Çakır'ın (22) ailesi, küfür ve tehdit içeren mesajlar almaya devam ettiklerini belirtti.

Ankara’daki Hakan Çakır cinayeti sonrası aileye kan donduran tehditler! Acılı baba o mesajları paylaştı

Baba Şahin Çakır, telefonuna gelen mesajlarda kendisini ve diğer çocuklarını da öldürecekleri ifadelerinin yer aldığını söyledi. Baba Çakır, gelen her türlü tehdide karşı duracağını ve oğlunun katillerinin en ağır cezayı alması için mücadele edeceğini kaydetti.

Ankara’daki Hakan Çakır cinayeti sonrası aileye kan donduran tehditler! Acılı baba o mesajları paylaştı

İŞTE GELEN O TEHDİT MESAJLARINDAN BAZILARI:

Oğlun öldü, mezarında bile rahat bırakmayacağız kızını sokağa çıkartmayacağız. Kafasını ezeceğiz. Evlat acısı çek hep. Geberik gideceksiniz. Mezarında bile rahatlık vermeyeceğiz.

Ankara’daki Hakan Çakır cinayeti sonrası aileye kan donduran tehditler! Acılı baba o mesajları paylaştı

"DAHA YENİ BAŞLIYORUZ"

Oğlunu öldürdük sıra sende ve ailende. Oğlunun yanına gömeceğiz hepsini. Kafasını kesip üzerine işeyeceğiz. Daha yeni başlıyoruz öyle değil mi? İstersen bütün dünyayı ayağa kaldır ama bir şey değişmeyecek.

Ankara’daki Hakan Çakır cinayeti sonrası aileye kan donduran tehditler! Acılı baba o mesajları paylaştı

Ben 'Kaddafi' şehidini … evlatları oğlunuzu öldüren kişi benim kuzenim. Eğer şikayetçi olursanız önce oğlunuzun mezarını … sonra sizi … şehidini vatanını bayrağını … o ağlayan annesinin boğazını keseceğim.

Ankara’daki Hakan Çakır cinayeti sonrası aileye kan donduran tehditler! Acılı baba o mesajları paylaştı

NE OLMUŞTU?

Olay, geçen pazar gece saatlerinde Etlik Mahallesi Adnan Yüksel Caddesi'nde meydana geldi. Çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi ve kız kardeşi dükkandan eve giderken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşler ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı.

Ankara’daki Hakan Çakır cinayeti sonrası aileye kan donduran tehditler! Acılı baba o mesajları paylaştı

Hakan Çakır, 15 yaşındaki kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Kavgada ağabey Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır ise bıçaklanarak yaralandı. Olaya karışan Taha Z. ve Samet Z. kardeşler ile ağabeyleri Emir Z. (19) ve babaları Cemal Z. (45) ile U.K. gözaltına alındı.

Ankara’daki Hakan Çakır cinayeti sonrası aileye kan donduran tehditler! Acılı baba o mesajları paylaştı

PANTOLONUNDAN KILIÇ ÇIKARDI

Öte yandan, olaydan bir süre önce aynı grubun düğün sonrası sokakta eğlenen başka bir grupla kavga ettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, 10-15 kişilik grubun ara sokaktan çıktığı, en önde Emir Z. ve Samet Z.'nin bulunduğu ve düğün sonrası sokakta eğlenen başka bir gruba laf attıkları ve Emir Z.'nin, 'Aşağıdan mevzudan geliyoruz' dediği, kardeşi Samet Z.'nin de pantolonundan kılıç çıkardığı görüldü.

Hakan Çakır cinayeti zanlılarıyla ilgili şoke eden görüntüler!

KULAK KESTİKLERİ GÖRÜNTÜ İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI

Olay sonrası Emir Z.'nin daha önceden sosyal medyada açtığı canlı yayında ise bir kişinin kulağını kestiği iddia edilmişti. O görüntülere ise ilk kez DHA ulaştı. Emir Z.'nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, kalabalık bir gurubun bir kişiyi darbettiği ve bıçakla kulağının kesildiği görüldü. Yaralı kişinin kulağını tuttuğu anlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.