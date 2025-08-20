Ankara'daki Hakan Çakır cinayeti sonrası aileye kan donduran tehditler! Acılı baba o mesajları paylaştı
Ankara’nın Keçiören ilçesinde yol verme kavgasında öldürülen Hakan Çakır’ın ailesi, ölüm tehditleri almaya devam ediyor. Baba Şahin Çakır, oğlunun katillerinin en ağır cezayı alması için mücadele edeceğini belirtirken, aileye gönderilen dehşet verici mesajlar kan dondurdu.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde 10 Ağustos'ta yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada öldürülen Hakan Çakır'ın (22) ailesi, küfür ve tehdit içeren mesajlar almaya devam ettiklerini belirtti.
Baba Şahin Çakır, telefonuna gelen mesajlarda kendisini ve diğer çocuklarını da öldürecekleri ifadelerinin yer aldığını söyledi. Baba Çakır, gelen her türlü tehdide karşı duracağını ve oğlunun katillerinin en ağır cezayı alması için mücadele edeceğini kaydetti.
İŞTE GELEN O TEHDİT MESAJLARINDAN BAZILARI:
Oğlun öldü, mezarında bile rahat bırakmayacağız kızını sokağa çıkartmayacağız. Kafasını ezeceğiz. Evlat acısı çek hep. Geberik gideceksiniz. Mezarında bile rahatlık vermeyeceğiz.