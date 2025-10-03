Antalya’da feci kaza: Anne öldü, hemşire yeğen kalbi duran teyzesini canlandırmak için dakikalarca mücadele etti!

TEYZEME 10 DAKİKA KALP MASAJI YAPTIM

Antalya Döşemealtı Devlet Hastanesi'nde görev yapan sürücü hemşire Gamze Altok, yolda seyir halinde iken bir araçın arkalarından vurduğunu söyledi. Kaza sonrası teyzesini hayatta tutmak için büyük çaba sarf ettiğini belirten araç Gamze Altok, "Kaza sonrası ayıldığımda ilk Gonca Taş ablama baktım. 'Uyan, bana cevap ver. İyi misin' dedim. Çok fazla ağrısı olduğunu söyledi. Ardından teyzeme döndüm. Bana cevap vermesini istedim. 'Ne oldu' dedi, yaşıyordu, nabzı vardı. Ben sürekli kontrol ettim. Nabzı sonra yavaşladı, ama nabzı vardı. Ben 10 dakika boyunca kendine CPR yaptım, kendim suni solunum yaptım..Gelen ambulans ile hastaneye gitti. Çok üzgünüz. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın" dedi.