Antalya'da feci kaza: Anne öldü, hemşire yeğen kalbi duran teyzesini canlandırmak için dakikalarca mücadele etti!
Antalya'da feci zincirleme kaza! Anne Elife Taş (58) hayatını kaybetti, hemşire kızı ağır yaralandı. En trajik an ise kazada yaralanan yeğen hemşire Gamze Altok'un, teyzesinin duran kalbini çalıştırmak için olay yerinde tam 10 dakika boyunca kalp masajı (CPR) yaparak verdiği yaşam mücadelesi oldu. Hayatını kaybeden Elife Taş'ın son yolculuğu Ankara Polatlı'ya... İşte Antalya kaza son dakika gelişmeleri ve o anlar.
Kaza, saat 23.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi, Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç ile Gamze Altok'un kullandığı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen araç zincirleme kazada trafik kazasına karıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Verilen adrese gelen ekipler ilk olarak otomobillerde bulunan isimleri öğrenilemeyen yaralı sürücüleri ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla yakındaki hastanelere kaldırdı.
ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI
Sağlık ekipleri 07 ATK 432 plakalı aracın arka koltuğunda bulunan ve araç içerisinde sıkışan Elife Taş'ın yapılan kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada Döşemealtı Devlet Hastanesi'nde hemşire olduğu öğrenilen araç sürücüsü Gamze Altok, teyzesi Elife Taş'ın ölmediği kısa süre önce konuştuğunu belirterek araç içerisinde kalp masajı yaparak müdahale etti. Uzun süre teyzesine suni teneffüs ve kalp masajı yapmaya devam eden genç sağlıkçının ısrarı ile 112 Acil Sağlık ekipleri Elife Taş'a yeniden müdahale etmeye başladı. Vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımı sıkıştığı yerden çıkartılan Taş'ı hayatta tutmak için ekipler adeta zamanla yarıştı.
YOLDA HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından duran kalbi yeniden çalıştırılan Elife Taş' ile hemşire kızı Gonca Taş ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Elife Taş sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen yolda kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde grevli hemşire kızı Gonca Taş ise hastanede tedavi altına alındı. Gonca Taş'ın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.