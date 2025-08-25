Antalya Finike’de feci kaza: Anne öldü, kızı ağır yaralandı!

Kazada, araç sürücüsü A.B. ile yola savrulan Rabia Karakurt ve beraberindeki annesi Ayşe Karakurt yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Ayşe Karakurt tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Rabia Karakurt'un durumunun ağır olduğu, A.B.'ye ise ayakta müdahale edildiği öğrenildi. Ticari aracın sürücüsü A.B. ifadesi için karakola götürülürken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı...