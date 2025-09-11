Antalya'da akılalmaz vahşet! Sevgilisinin babası tarafından katledildi! "Bağırsakları dışarıdaydı!"

Antalya'da kızının eski erkek arkadaşı Seyit Muhammet Talay'ı (27) bıçaklayarak öldürmekle suçlanan Ömer Sıcak'ın yargılanmasına başlandı. Duruşmada, maktulün ağır yaralı haldeyken kendisini bıçaklayanın Ömer Sıcak olduğunu söylediği ortaya çıktı. Olaya müdahale eden polis memuru, "Üzerindeki elbiseyi kaldırdığında bağırsaklarının dışına çıktığını gördüm" diyerek dehşet anlarını anlattı.

Antalya'da kızının eski sevgilisi Seyit Muhammet Talay'ı (27) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Ömer Sıcak (50), "Kavga planlanmış değildi. Bana Seyit'in daha önce küfrettiğini kızım duydu ve ayrıldı. Ben kızımı ona emanet edemeyeceğimi daha önce söylediğim için bana kin güttü. Ben maktulü kendi evlatlarımdan ayırmadım" dedi. Maktulün annesi Sevim Talay ise "Çocuğumun hiçbir suçu, günahı yoktu. Oğlumu öldürenlerin cezasını çekmesini istiyorum" dedi.

MEĞER BIÇAKLANDIKTAN SONRA AİLESİNİ ARAMIŞ...

Olay, 25 Aralık 2024'te Aksu ilçesinde meydana geldi. Seyit Muhammet Talay, sevgilisi A.S. (24) ile ayrıldıktan sonra iddiaya göre kızın ailesi ile aralarında husumet başladı. Talay, olay günü A.S.'nin evinin önünden aracıyla geçtiği sırada eski sevgilisi ve kardeşleri ile tartıştı. Genç kızın babası Ömer Sıcak ve aile bireylerinin gelmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Seyit Muhammet Talay bıçaklandı. Talay, babası Ramazan Talay ve kuzeni Serdar Elgün'ü arayıp bıçaklandığını söyledi. Talay, ihbarla olay yerine gelen polise, bilincini kaybetmeden önce kendisini bıçaklayanın Ömer Sıcak olduğunu ifade etti. Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Talay, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ömer Sıcak tutuklanırken, kızları A.S. ile D.S. serbest bırakıldı. Ömer Sıcak ve kızları A.S., D.S. hakkında 'Kasten öldürme' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede; Ömer Sıcak, A.S. ve D.S.'nin birlikte hareket ettikleri, maktul yaralı haldeyken A.S. ve D.S.'nin saldırmaya devam ettiği belirtildi.

'SEYİT'İN KENDİ KENDİNİ YARALADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Tutuklu sanık Ömer Sıcak ile tutuksuz sanıklar A.S. ve D.S., Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Seyit Muhammet'in eski sevgilisi olduğunu söyleyen A.S., olay günü yolda karşılaştıklarını, babasının kendisini korumak için geldiğini, maktulün yaralanmadığını söyledi. Olay günü video çektiğini kaydeden A.S., "Üzerimize atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Sunulmuş olan görüntüler olay gününe aittir. Söz konusu dosyaya sunulmuştur. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

'MAKTULÜ EVLATLARIMDAN AYIRMADIM'

Cinayeti işlemediğini söyleyen sanık Ömer Sıcak, "Kavga planlanmış değildi. Bana Seyit'in daha önce küfrettiğini kızım duydu ve ayrıldı. Ben kızımı ona emanet edemeyeceğimi daha önce söylediğim için bana kin güttü. Ben maktulü kendi evlatlarımdan ayırmadım" dedi.

'SENİ KİM BIÇAKLADI' DİYE SORDUĞUMDA, 'ÖMER SICAK' DEDİ'

Duruşmada tanık olarak dinlenen olaya müdahale eden polis memuru, "Seyit'e 'Bıçaklandın mı' dedim. Bana üzerini gösterdi. Üstündeki elbiseyi kaldırdığında bağırsaklarının dışına çıktığını gördüm. 'Seni kim bıçakladı' diye sorduğumda, 'Ömer Sıcak' dedi" diye konuştu.

'OĞLUMU ÖLDÜRENLERİN CEZASINI ÇEKMESİNİ İSTİYORUM'

Oğullarına ve ailesine iftira atıldığını belirten Sevim Talay ise "İftiralara katılmıyorum. Bu cinayetin planlandığını düşünüyorum. Ayrıca olay yerinde keşif yapılmasını talep ediyorum. Kamera kayıtlarının incelenmesini istiyorum. Çocuğumun hiçbir suçu günahı yoktu. Oğlumu öldürenlerin cezasını çekmesini istiyorum" dedi. Maktulün kardeşi Arif Talay da "Sunulan videoların hepsi kesilmiştir. Olay yerine ilk ben gittim" diyerek sanıkların ifadelerini reddetti. Mahkeme heyeti, maktulün telefonunun incelenmesine, sanık Ömer Sıcak'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi