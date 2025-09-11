Antalya'da akılalmaz vahşet! Sevgilisinin babası tarafından katledildi! "Bağırsakları dışarıdaydı!"

Antalya'da kızının eski erkek arkadaşı Seyit Muhammet Talay'ı (27) bıçaklayarak öldürmekle suçlanan Ömer Sıcak'ın yargılanmasına başlandı. Duruşmada, maktulün ağır yaralı haldeyken kendisini bıçaklayanın Ömer Sıcak olduğunu söylediği ortaya çıktı. Olaya müdahale eden polis memuru, "Üzerindeki elbiseyi kaldırdığında bağırsaklarının dışına çıktığını gördüm" diyerek dehşet anlarını anlattı.

Antalya'da kızının eski sevgilisi Seyit Muhammet Talay'ı (27) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Ömer Sıcak (50), "Kavga planlanmış değildi. Bana Seyit'in daha önce küfrettiğini kızım duydu ve ayrıldı. Ben kızımı ona emanet edemeyeceğimi daha önce söylediğim için bana kin güttü. Ben maktulü kendi evlatlarımdan ayırmadım" dedi. Maktulün annesi Sevim Talay ise "Çocuğumun hiçbir suçu, günahı yoktu. Oğlumu öldürenlerin cezasını çekmesini istiyorum" dedi.

MEĞER BIÇAKLANDIKTAN SONRA AİLESİNİ ARAMIŞ... Olay, 25 Aralık 2024'te Aksu ilçesinde meydana geldi. Seyit Muhammet Talay, sevgilisi A.S. (24) ile ayrıldıktan sonra iddiaya göre kızın ailesi ile aralarında husumet başladı. Talay, olay günü A.S.'nin evinin önünden aracıyla geçtiği sırada eski sevgilisi ve kardeşleri ile tartıştı. Genç kızın babası Ömer Sıcak ve aile bireylerinin gelmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Seyit Muhammet Talay bıçaklandı. Talay, babası Ramazan Talay ve kuzeni Serdar Elgün'ü arayıp bıçaklandığını söyledi. Talay, ihbarla olay yerine gelen polise, bilincini kaybetmeden önce kendisini bıçaklayanın Ömer Sıcak olduğunu ifade etti. Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Talay, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ömer Sıcak tutuklanırken, kızları A.S. ile D.S. serbest bırakıldı. Ömer Sıcak ve kızları A.S., D.S. hakkında 'Kasten öldürme' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede; Ömer Sıcak, A.S. ve D.S.'nin birlikte hareket ettikleri, maktul yaralı haldeyken A.S. ve D.S.'nin saldırmaya devam ettiği belirtildi.