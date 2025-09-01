Antalya’da anahtarını unuttuğunu farketti: Eve girmek isterken canından oldu

Manavgat'ta bir spor okulunun antrenörü Alperen Coşar, dün ailesini Konya'ya bıraktıktan sonra akşam saatlerinde Sarılar Mahallesi'ndeki evine döndü. İki katlı binanın üst katındaki dairesine giren Coşar, bir süre sonra dışarı çıktı. Bu sırada anahtarı içeride unuttuğunu fark eden Alperen Coşar, çatıdaki güneş enerji sisteminin demirine bağlayıp sarkıttığı hortumla evine girmeye çalıştı.