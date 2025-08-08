Antalya’da dehşet anları: At, babasının kucağındaki çocuğu ısırıp havaya fırlattı! O anlar kamerada

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde, 3 yaşındaki çocuk babasının kucağındayken at tarafından ısırılıp havaya fırlatıldı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Küçük çocuk hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2025 13:20 Son Güncelleme: 08 Ağustos 2025 14:23

Önceki gün akşam 19.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi'nde meydana gelen olayda yaklaşık 10 yıldır Antalya'da yerleşik olarak yaşamlarını sürdüren yabancı uyruklu Muhammed El Kassum, 3 yaşındaki oğlu Omar'ı gezdirmek için motosikleti ile evden çıktı.

Bir süre eşi ve oğlu ile birlikte tur atan Muhammed El Kassum, Molla Yusuf Mahallesi ara sokaklarda yol kenarında boş bir arazide etrafı tahta çitlerle çevrilmiş bir ağıl içerisindeki atı gördü. Küçük Omar'ın hayvanlara olan sevgisini ve düşkünlüğünü bilen baba motosikleti durdurarak kucağına aldığı oğlu ile birlikte atın bulunduğu çitin yanına gitti.