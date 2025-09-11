Antalya'da duyanları hayrete düşüren olay! Bu nasıl komşu? "Herkes gitti bir biz kaldık!"

HUKUKİ SÜREÇ VE MAĞDURİYET

Yaklaşık 6 yıldır sorunların devam ettiğini söyleyen Çakıroğlu, komşularının kendilerini 'işgalci' gibi göstermeye çalıştığını öne sürdü. Şu anda oturdukları evde tapu sorunu yaşadıklarını ve hukuki yollardan haklarını arayarak mağduriyetlerini gidermeye çalıştıklarını aktaran Çakıroğlu, "Kaymakamlık Hukuk Bürosu bizim mağdur olduğumuzu, parasını vermemize rağmen tapularımızı alamadığımızı tespit etti ve hukuki yolun açık olduğunu belirtti. Ancak komşumuzun kendisi hukuku değil, illegal yolları tercih ederek bizi yıldırmaya çalışıyor" dedi.