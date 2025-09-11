Antalya'da duyanları hayrete düşüren olay! Bu nasıl komşu? "Herkes gitti bir biz kaldık!"
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir apartmanda yaşanan komşu anlaşmazlığı, bir ailenin hayatını kabusa çevirdi. 12 yıldır aynı apartmanda yaşayan Şahap Çakıroğlu, komşusunun yarattığı sorunlar nedeniyle diğer tüm komşuların binayı terk ettiğini, geriye sadece kendi ailesinin kaldığını söyledi. Çakıroğlu, "Binadaki herkesi yıldırıp kaçırdı, bir biz kaldık" diyerek yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.
Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katında yaklaşık 1 ay önce yangın çıktı. Daireden duman çıktığını gören mahallelinin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekibi, eve dışardan merdiven aracılığıyla camdan girerek müdahale etti ve yangını söndürdü.
Yaşadığı apartmanda çıkan yangını anlatan Şahap Çakıroğlu, komşuları V.K.'nin apartmanın ortak alanına demir kapı yaptırması nedeniyle itfaiye ekiplerinin binanın üst katına çıkamadığını iddia etti. Çakıroğlu, "Yangının çıktığı kata müdahale etmek istediler ancak ortak kullanım alanına konulan demir kapı nedeniyle çıkamadılar. Zaman kaybı olmaması için dışarıdan camı kırarak müdahale etmek zorunda kaldılar" diye konuştu.
'YANARSA YANSIN DEDİ' İDDİASI
Yangının çıktığı dairenin sahibi V.K.'yi aradığını belirten Çakıroğlu, "V.K.'ye, kapıyı açması için telefon ettim. Bana 'Yanarsa yansın' dedi. Yangın söndürülüp yaklaşık 1 saat sonra geldi, kendini yere atıp ambulansla hastaneye götürüldü. Olay sonrası yine bizimle uğraşmaya başladı" dedi.