Antalya’da korkunç olay! Eski eşini eşarpla öldürdü, kayınbiraderini arayıp “Eşimi öldürdüm” dedi
Antalya'da meydana gelen korkunç olayda, 30 yaşındaki Hanım Biçer ile eski eşi 32 yaşındaki Hızır Ç, arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada, Hızır Ç, eski eşinin eşarbıyla boğup, yastıkla yüzünü kapattı. Biçer olay yerinde hayatını kaybederken, Hızır Ç, 16 saat sonra eşinin kardeşini arayıp “eşimi öldürdüm” dedi. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi Örnekköy Caddesi üzerindeki 3 katlı apartmanın giriş katına yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 hafta önce yeni evine taşınan Hanım Biçer (30), eski eşiyle Hızır Ç. (32) birlikte evine geldi.
Burada ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hızır Ç., eski eşini eşarbıyla boğup ardından yastıkla yüzünü kapattı. Yaklaşık 3 saat sonra evden çıkan Hızır Ç., kayıplara karıştı. Olaydan 16 saat sonra eşinin kardeşini arayıp, 'eşimi öldürdüm, gidip teslim olacağım' demesi üzerine, yapılan ihbar neticesinde olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hızır Ç., Döşemealtı Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim oldu. Adrese gelen Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler ise Hanım Biçer'i evin içinde hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Biçer'in hayatını kaybettiği belirlendi.