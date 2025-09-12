Antalya’da korkunç olay! Eski eşini eşarpla öldürdü, kayınbiraderini arayıp “Eşimi öldürdüm” dedi

Öte yandan, polise teslim olan cinayet zanlısının ilk sözlü ifadesinde eski eşinin kendisine "tekrar görüştüğümüzü ailene söylerim" şeklinde tehdit ederek para istediğini, bu nedenle aralarında tartışma çıktığını, tartışma sonrasında boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.