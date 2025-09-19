Antalya’da orman yangını: 2 otel tahliye edildi!

Antalya’nın Alanya ve Aksu ilçelerinde orman yangını çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Öte yandan, çevre illerden de takviye ekiplerin bölgeye yönlendirildiği bilgisi alınırken, 2 otel de tedbir amaçlı tahliye edildi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin karadan müdahale ettiği yangın, Kral Yolu mevkisine kadar ulaştı. Yangın bölgesindeki 2 otel ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

Aksu ilçesi Kumköy Mahallesi'nin iç kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Alevler kısa sürede Kral Yolu mevkisine kadar ulaştı. Alevlerin deniz istikametine doğru ilerlediği, tarım alanlarına yakın bölgede yoğun çalışmalar yapılıyor.

İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına arazözler, su tankerleri ve iş makineleriyle karadan müdahale ediliyor. Çevre ilçelerden de takviye ekiplerin bölgeye yönlendirildiği öğrenildi.

YANGIN SERALARA YAKLAŞTI

Yangının çilek seralarının bulunduğu bölgeye yaklaşması nedeniyle ekipler önceliği tarım alanlarının korunmasına verdi. Yetkililer, alevlerin yerleşim alanlarına uzak olduğunu, deniz istikametine doğru ilerlediğini belirtti. Yangın bölgesindeki 2 otelin ise tedbir amaçlı boşaltıldığı belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcadığı ifade edildi.

ALANYA'DA YANGIN ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, Alanya ilçesi Yaylakonak ve Şıhlar mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

VALİ ŞAHİN'DEN YANGINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Alanya'daki yangınla ilgili de bilgiler paylaşan Vali Şahin, "Dün akşam Ali Efendi Mahallesi'nde başlayan yangın 23.00 sıralarında başladı. 10 orman yangını, 11 zirai yangın, toplam 21 yangın ile 24 saati bulmadan uğraşıyoruz. Ve bu 21 yangının biri hariç arkamda görmüş olduğunuz Ali Efendi Mahallesi'ndeki yangın hariç diğer bütün yangınları kontrol altına aldık, bir kısmını da söndürdük. Dün akşam Ali Efendi Mahallesi'nde başlayan yangın, hızla rüzgarın etkisiyle ilerledi ve özellikle bazı mahalleleri ve konutları tehdit eder hale aldı. Arkadaşlarımız gerçekten gece boyunca hiç uyumadan, hiç durmadan çalıştılar. Kaymakamımız işin başındaydı, il jandarma komutanımız, belediye başkanımız, tüm ekiplerimiz, Orman Bölge Müdürümüz helikopterde takip ediyor. Tüm ekiplerimiz burada, AFAD İl Müdürümüz burada. Sabaha kadar çalıştılar ve konutlara, ikametlere, iş yerlerine sirayet etmesini engellediler. Enerjisi düşmüştü. Sabah saat 09.00 sıralarında oldukça iyi bir noktada iken tekrar hamle yaptı. Bu rüzgar böyle bir rüzgar. Son dönemde böyle rüzgarlarla karşılaşıyoruz, hamleli rüzgarlar. Yön değiştiriyorlar ve birden ani ataklar yapıyorlar. Bu sabah saat 09.00'da da böyle bir atakla beraber yeniden alevler harlandı ve Ali Efendi'den batıya doğru yöneldi. Şu anda bulunduğumuz Kargıcak Mahallesi'ne ve arkasındaki Ispatlı Mahallesi'ne doğru genişledi. Fakat gündüz olmasıyla beraber tabii ki hava araçları devreye girdi. Çok sayıda araçla beraber şu anda da görüyorsunuz müdahale devam ediyor" diye konuştu.

Şahin, Alanya'daki yangına 639 personel, 2 uçak, 10 helikopter, 201 de kara aracının müdahalede bulunduğunu belirterek, "Sadece Antalya'dan değil, bölge şehirlerinden de destek aldık. Onlar da buradalar. Şu an itibarıyla rüzgar biraz hafifledi ve onun da yardımıyla şu anda enerjisi Alanya yangınının düşmüş diyebiliriz. Eğer yeni bir hamle olmaz ise birkaç saat içerisinde iyi haberleri sizlere vereceğim" ifadelerini kullandı. Yangınların çıkış sebebinin henüz belli olmadığını aktaran Şahin, "Hepsini tek tek inceleyeceğiz. Zirai faaliyetlerden kaynaklanan yangınlarla karşılaşıyoruz. Bu da ona benziyor ama kesin konuşamayız. Tabii çok rüzgar olması nedeniyle elektrik hatlarından da olabilir. Ancak bu ancak bir balistik çalışmayla, bir olay yeri incelemesiyle belli olacak. Tüm bu yangınları birer adli olay olarak detaylı bir şekilde inceliyor ve son noktasına, yani sıfır noktasına kadar indiriyoruz. Sorumlular hakkında da gerekli işlemleri yapıyoruz. Yani ihmali olanlar ya da bir şekilde bu yangına sebebiyet verenlerle ilgili adli işlemler yapıyoruz" dedi.

57 KONUT TAHLİYE EDİLDİ

Alanya'daki yangında net olmamakla birlikte şu ana kadar 200 hektarlık alanın zarar gördüğü yönünde gözlemi olduğunu dile getiren Şahin, "Bizim bu sene biliyorsunuz bir 300 hektarın üzerinde bir Gazipaşa yangınımız vardı. O civara yaklaşmış bir yangından bahsediyoruz. Büyük bir alan. 57 konutu tahliye ettik. Kırcamii'deki yangında bir ev tamamen, iki ev kısmen zarar gördü.

İki de iş yeri zarar gördü. Burada Alanya'daki yangında da iki inşa halinde müstakil ev, bir bahçe evi ve bir araç zarar gördü. Diğer yangınlarda da zirai hasarlar var. Bunların hepsini yangınlar bittikten sonra çıkaracağız" şeklinde konuştu.