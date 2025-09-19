Antalya’da orman yangını: 2 otel tahliye edildi!

Şahin, Alanya'daki yangına 639 personel, 2 uçak, 10 helikopter, 201 de kara aracının müdahalede bulunduğunu belirterek, "Sadece Antalya'dan değil, bölge şehirlerinden de destek aldık. Onlar da buradalar. Şu an itibarıyla rüzgar biraz hafifledi ve onun da yardımıyla şu anda enerjisi Alanya yangınının düşmüş diyebiliriz. Eğer yeni bir hamle olmaz ise birkaç saat içerisinde iyi haberleri sizlere vereceğim" ifadelerini kullandı. Yangınların çıkış sebebinin henüz belli olmadığını aktaran Şahin, "Hepsini tek tek inceleyeceğiz. Zirai faaliyetlerden kaynaklanan yangınlarla karşılaşıyoruz. Bu da ona benziyor ama kesin konuşamayız. Tabii çok rüzgar olması nedeniyle elektrik hatlarından da olabilir. Ancak bu ancak bir balistik çalışmayla, bir olay yeri incelemesiyle belli olacak. Tüm bu yangınları birer adli olay olarak detaylı bir şekilde inceliyor ve son noktasına, yani sıfır noktasına kadar indiriyoruz. Sorumlular hakkında da gerekli işlemleri yapıyoruz. Yani ihmali olanlar ya da bir şekilde bu yangına sebebiyet verenlerle ilgili adli işlemler yapıyoruz" dedi.