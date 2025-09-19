Antalya’da orman yangını: 2 otel tahliye edildi!

YANGIN SERALARA YAKLAŞTI
Yangının çilek seralarının bulunduğu bölgeye yaklaşması nedeniyle ekipler önceliği tarım alanlarının korunmasına verdi. Yetkililer, alevlerin yerleşim alanlarına uzak olduğunu, deniz istikametine doğru ilerlediğini belirtti. Yangın bölgesindeki 2 otelin ise tedbir amaçlı boşaltıldığı belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcadığı ifade edildi.
ALANYA'DA YANGIN ÇIKTI
Edinilen bilgiye göre, Alanya ilçesi Yaylakonak ve Şıhlar mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
VALİ ŞAHİN'DEN YANGINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Alanya'daki yangınla ilgili de bilgiler paylaşan Vali Şahin, "Dün akşam Ali Efendi Mahallesi'nde başlayan yangın 23.00 sıralarında başladı. 10 orman yangını, 11 zirai yangın, toplam 21 yangın ile 24 saati bulmadan uğraşıyoruz. Ve bu 21 yangının biri hariç arkamda görmüş olduğunuz Ali Efendi Mahallesi'ndeki yangın hariç diğer bütün yangınları kontrol altına aldık, bir kısmını da söndürdük. Dün akşam Ali Efendi Mahallesi'nde başlayan yangın, hızla rüzgarın etkisiyle ilerledi ve özellikle bazı mahalleleri ve konutları tehdit eder hale aldı. Arkadaşlarımız gerçekten gece boyunca hiç uyumadan, hiç durmadan çalıştılar. Kaymakamımız işin başındaydı, il jandarma komutanımız, belediye başkanımız, tüm ekiplerimiz, Orman Bölge Müdürümüz helikopterde takip ediyor. Tüm ekiplerimiz burada, AFAD İl Müdürümüz burada. Sabaha kadar çalıştılar ve konutlara, ikametlere, iş yerlerine sirayet etmesini engellediler. Enerjisi düşmüştü. Sabah saat 09.00 sıralarında oldukça iyi bir noktada iken tekrar hamle yaptı. Bu rüzgar böyle bir rüzgar. Son dönemde böyle rüzgarlarla karşılaşıyoruz, hamleli rüzgarlar. Yön değiştiriyorlar ve birden ani ataklar yapıyorlar. Bu sabah saat 09.00'da da böyle bir atakla beraber yeniden alevler harlandı ve Ali Efendi'den batıya doğru yöneldi. Şu anda bulunduğumuz Kargıcak Mahallesi'ne ve arkasındaki Ispatlı Mahallesi'ne doğru genişledi. Fakat gündüz olmasıyla beraber tabii ki hava araçları devreye girdi. Çok sayıda araçla beraber şu anda da görüyorsunuz müdahale devam ediyor" diye konuştu.