Antalya’da rüşvet soruşturmasında yeni ifadeler ortaya çıktı! İl Emniyet Müdürü İlker Arslan tutuklandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında iş insanı Fazlı Ateş ile Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan tutuklandı. İfadeler, MASAK raporları ve savcılık mütalaası; milyonluk para transferlerini, aile adına edinilen mal varlıklarını ve çelişkili beyanları gözler önüne serdi.
Soruşturma kapsamında ifade veren iş insanları, Fazlı Ateş aracılığıyla belediyede işlerinin kolaylaştığını, hak edişlerin zamanında ödendiğini ve cezaların kaldırıldığını belirtti. İş insanı, bu süreçte toplam 6 milyon 105 bin TL ödeme yaptığını söyledi. Ayrıca, 11 Ekim 2024'te 1 milyon 871 bin TL, 10 Şubat 2025'te ise 2 milyon TL'nin, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın ihtiyacı olduğu söylenerek iş insanlarından talep edildiği kaydedildi.
EVDEKİ GÖRÜŞMELER
Dosyaya giren beyanlarda, Fazlı Ateş'in sürekli İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın evine gittiği, hatta evin tamirat işlerinin Fazlı Ateş ve belediye tarafından yapıldığı iddia edildi. Yine aynı ifadelerde, Ramazan ayında Ateş'in, İlker Arslan ve Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile birlikte emniyet müdürünün evinde sık sık vakit geçirdiği, burada okey oynadıklarını söylediği yer aldı.
KIZINA EV, MÜDÜRE ARAÇ
Melek Arslan, kızları Dilruba Hediye Arslan adına Döşemealtı'nda 1+1 daire satın aldıklarını, ödemelerin taksitli olarak bir aile dostlarının firmasına yapıldığını ifade etti. Evraka göre 1+1 ev ödemesi Fazlı Ateş tarafından Cengiz Gökay-Yapı Vizyon İş Ortaklığı hesabına gönderildi.
Öte yandan, İlker Arslan'ın üzerine kayıtlı 2022 model Ford Kuga marka araç bulunduğu, aracın Makedonya'da görev yaptığı dönemde alındığı belirtildi. MASAK raporuna göre bu araç için gümrükleme hizmet bedeli olarak 997 bin TL'nin de yine Fazlı Ateş tarafından ödendiği ortaya çıktı.
MASAK RAPORLARI
Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun incelemesine göre, Fazlı Ateş'in banka hesaplarından İlker Arslan'ın hesabına 250 bin TL nakit ödeme gönderildi. Ayrıca, Ateş'in banka hesabından, "İlker Arslan'a ait gümrükleme hizmet bedeli" açıklamasıyla 997 bin TL daha ödendiği tespit edildi.
FAZLI ATEŞ'İN SAVUNMASI
Soruşturmanın merkezindeki isim Fazlı Ateş, tüm suçlamaları reddetti. Belediyeden aldığı işlerde alt taşeronluk yaptığını, iş dünyasındaki sıkışıklık nedeniyle bazı iş insanlarından borç aldığını ve bunun rüşvet olmadığını savundu. Arslan ile 30 yıllık dost olduklarını, Arslan'ın eşini ise kısa süreliğine kendi şirketinde sigortalı gösterdiğini söyledi.