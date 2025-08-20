Antalya’da yürek yakan manzara: 34 yaşındaki Müge Perdahlı feci şekilde can verdi!

34 yaşındaki Müge Perdahlı feci şekilde can verdi... Feci kaza, saat 08.30 sıralarında Döşemealtı ilçesindeki Burdur- Antalya kara yolunda gerçekleşti. Bir kurumda memur olarak çalışan Müge Perdahlı, bilinmeyen nedenle 34 GC 8681 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.