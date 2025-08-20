Antalya'da yürek yakan manzara: 34 yaşındaki Müge Perdahlı feci şekilde can verdi!

Kahreden kaza sabah saatlerinde Antalya'da yaşandı... Yol kenarındaki levha ile ağaca çarpan otomobilde sıkışan sürücü Müge Perdahlı (34), kurtarılamadı. Acı haberi alan ailesi yıkıldı...

DHA

34 yaşındaki Müge Perdahlı feci şekilde can verdi... Feci kaza, saat 08.30 sıralarında Döşemealtı ilçesindeki Burdur- Antalya kara yolunda gerçekleşti. Bir kurumda memur olarak çalışan Müge Perdahlı, bilinmeyen nedenle 34 GC 8681 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Savrulan araç, önce yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonunun bilgilendirme tabelasına ardından ağaca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi, araçta sıkışan sürücü Perdahlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Müge Perdahlı'nın cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Polis ekibinin olay yerinde ve araçta yaptığı incelemenin ardından Perdahlı'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.