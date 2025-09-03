Artvin'de 10 günlük bebeğin acı sonu: Babasının kucağından ölüme düştü!
Yürek burkan olay, Arhavi ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba B.T., 10 günlük bebeği G.T.'yi kucağına alarak yaşadığı evin balkonuna çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle G.T., babasının kucağındayken 5. kattan yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan bebek, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen G.T. kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.