ASELSAN Büyük Taaruz’un 103. yıldönümünde kritik duyuruya hazırlanıyor! Saatler kaldı...
Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden ASELSAN, önemli bir açıklama yapmaya hazırlanıyor. Şirket, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda “Büyük gün 27 Ağustos” ifadelerini kullanırken, duyurunun içeriğine ilişkin herhangi bir detay vermedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN'ın Gölbaşı Yerleşkesi'ndeki Oğulbey tesisinin temel atma törenine katılacak. Törende ayrıca şirketin Hisar, Korkut gibi Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe bileşenlerini teslim etmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra, Çelik Kubbe kapsamında yeni gelişmelerin de duyurulması öngörülüyor.
BÜYÜK GÜN PAYLAŞIMI
ASELSAN, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Büyük gün 27 Ağustos" ifadesine yer verdi. Şirket, bu paylaşımda duyurunun içeriğine dair herhangi bir ipucu vermedi. Ancak paylaşımla birlikte hem savunma camiasında hem de kamuoyunda büyük merak uyandırdı. 27 Ağustos, ASELSAN için kritik bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor.
ÇELİK KUBBE'NİN TEMEL BİLEŞENLERİ
KORKUT, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin alçak irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak için ASELSAN tarafından geliştirilen namlulu hava savunma sistemi olarak öne çıkıyor. Mobil yapısı ve hızlı reaksiyon kabiliyetiyle, özellikle düşük irtifadan gelen tehditlere karşı etkili bir çözüm sunuyor.
Çelik Kubbe'nin diğer kritik bileşenleri HİSAR-A+ ve HİSAR-O+ hava savunma sistemleri ise Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği alçak ve orta irtifa hava savunma çözümleri arasında yer alıyor. ASELSAN ve ROKETSAN işbirliğiyle SSB koordinasyonunda geliştirilen bu sistemler; hava araçları, seyir füzeleri, İHA'lar ve helikopterler gibi çeşitli tehditlere karşı etkin koruma sağlıyor.
Büyük gün 27 Ağustos.🇹🇷 🌐 The big day is August 27. 🇹🇷#ASELSAN pic.twitter.com/sboytTPmhf— ASELSAN (@aselsan) August 25, 2025
Yüksek irtifa ve uzun menzilli tehditlere karşı koruma sağlayan stratejik sistem SİPER, ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE iş birliğiyle geliştirilmiş olup, Blok 1 ürünü Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmiştir. SİPER Blok 2 ise geliştirme aşamasında bulunuyor.
SİSTEMLER ARASI ENTEGRASYON VE YENİ NESİL SAVUNMA ÇÖZÜMLERİ
Türkiye, alçak irtifada askeri birlikleri korumak için ROKETSAN tarafından geliştirilen SUNGUR ve hava platformlarından atılabilen TÜBİTAK SAGE GÖKTUĞ füzesiyle hava savunma kapasitesini güçlendiriyor.