ASELSAN Büyük Taaruz’un 103. yıldönümünde kritik duyuruya hazırlanıyor! Saatler kaldı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN'ın Gölbaşı Yerleşkesi'ndeki Oğulbey tesisinin temel atma törenine katılacak. Törende ayrıca şirketin Hisar, Korkut gibi Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe bileşenlerini teslim etmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra, Çelik Kubbe kapsamında yeni gelişmelerin de duyurulması öngörülüyor.

BÜYÜK GÜN PAYLAŞIMI

ASELSAN, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Büyük gün 27 Ağustos" ifadesine yer verdi. Şirket, bu paylaşımda duyurunun içeriğine dair herhangi bir ipucu vermedi. Ancak paylaşımla birlikte hem savunma camiasında hem de kamuoyunda büyük merak uyandırdı. 27 Ağustos, ASELSAN için kritik bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor.

ÇELİK KUBBE'NİN TEMEL BİLEŞENLERİ

KORKUT, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin alçak irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak için ASELSAN tarafından geliştirilen namlulu hava savunma sistemi olarak öne çıkıyor. Mobil yapısı ve hızlı reaksiyon kabiliyetiyle, özellikle düşük irtifadan gelen tehditlere karşı etkili bir çözüm sunuyor.