ASELSAN tasarladı! Dünyada tek: Çelik Kubbe'ye yeni yetenekler
ASELSAN'ın yeni modelini ürettiği Yakın Hava Savunma Sistemi Korkut, 25 milimetrelik akıllı mühimmatıyla özellikle FPV dron ve kablolu dronlara karşı etkili olacak. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "ÇELİKKUBBE'ye yeni yetenekler kazandırmanın gayreti içindeyiz. Burada Korkut 100/25 ürünümüzü ilk kez tamamlanmış olarak uluslararası arenaya çıkardık." dedi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen dünyanın önde gelen savunma ve güvenlik etkinliklerinden Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda (DSEI 2025) AA muhabirinin sorularını yanıtlayan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ASELSAN'ın fuardaki varlığı ve Yakın Hava Savunma Sistemi Korkut 100/25 hakkında değerlendirmelerde bulundu.
DSEI'ye 1999'dan bu yana düzenli şekilde katıldıklarını anlatan Akyol, fuarda son kullanıcı ile paydaşların buluştuğunu, ayrıca yeni ürünlerin sergilendiğini belirtti.
ASELSAN'ın fuarda 100'den fazla ürününü tanıttığını vurgulayan Akyol, "Bunların çoğu, sahada oyun değiştirici ürünler. Dünyanın değişik coğrafyalarından uluslararası birçok paydaşımızla anlaşmalar imzaladık, imzalıyoruz. Yeni görüşmeler ve yeni işbirliklerinin kapılarını araladık. ASELSAN ve Türk savunma sanayisi adına faydalı olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.
"FPV DRON VE KABLOLU DRONLARI AKILLI MÜHİMMATIYLA İMHA EDEBİLEN BİR YETENEK"
"Türkiye'nin çelik kubbesini adım adım örmenin gayreti içindeyiz." diyen Akyol, 27 Ağustos'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye'nin Katmanlı Hava Savunma Sistemi ÇELİKKUBBE'ye ait 47 unsurun teslimatını yaptıklarını hatırlattı.