Avrupa’da İsrail depremi! Birçok bakan ve siyasetçi istifa etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "soykırım" planlamakla suçlayan Belarra yerine oturumda söz alan Agustin Santos, Filistin Devletinin tanınması, İsrail ile silah anlaşmalarının gözden geçirilmesi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) devreye girmesi çağrısı yaptı ancak konuşmasında "soykırım" ifadesini kullanmadı.

Bu konuyu gündeme getirmek için defalarca çaba gösterdiğini ancak çabalarının bastırıldığını ve ECRI'nin temmuz ayı genel kurulunda sunduğu önergenin reddedildiğini ifade eden Farrell, "Eğer Gazze'deki korkunç saldırılar hakkında konuşamayacaksam, insan haklarını ihlal eden devletleri eleştirmeye de devam edemeyeceğimi hissettim." dedi.

İrlanda'da insan hakları avukatı Michael Farrell, "Gazze konusunda sessiz kaldığı" gerekçesiyle, Avrupa Konseyine bağlı Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonunda (ECRI) 14 yıl boyunca sürdürdüğü görevinden istifa etti.

BELÇİKA

Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, "İsrail'in Gazze'deki savaşına karşı daha sert bir tavır alınmaması halinde koalisyonun çökebileceği" uyarısında bulundu.

Flamanca yayım yapan De Standaard gazetesine verdiği demeçte Prevot, "Hükümet, İsrail hükümetinin insan hakları ihlallerine karşı daha sert bir duruş sergilemez ya da Filistin'i tanımazsa, büyük bir kriz riski var." dedi.

Belçika Başbakanı Bart De Wever ile yapacağı toplantıda konuyla ilgili bir öneri sunacağını açıklayan Prevot, sorunun çözülmemesi halinde "hükümet kararlarını engelleme ihtimalini göz ardı etmeyeceğini" belirtti.