Avukat tutmak yerine yapay zekaya danıştı: Kararı duyunca şoka uğradı!
Yurt dışında yaşayan M.S., Antalya'da doğan torununu yanına almak ve bakımını üstlenmek isteyince, avukat tutmak yerine yapay zekaya dilekçe yazdırdı. Sulh hukuk mahkemesine vasilik davası açtı. Ancak kararı duyunca avukata başvurmak zorunda kaldı. İşte haberin detayları
Yurt dışında yaşayan M.S., Antalya'daki torununa anne ve babasının bakamayacağı düşüncesiyle vasilik davası açmaya karar verdi. Y.S., hem avukatlık ücreti ödememek hem de süreci kendi yürütmek amacıyla yapay zekadan vasilik davası açmak için dilekçe hazırlamasını istedi. M.S., yapay zekanın yönlendirmesiyle sulh hukuk mahkemesine vasilik davası açtı.
Mahkeme, görevsizlik gerekçesiyle davayı usulden reddetti. M.S., daha sonra avukat Gülhan Küçükkatrancı'ya başvurdu. Küçükkatrancı, müvekkilinin yanlış bilgilendirme nedeniyle hatalı dava açtığını belirterek, "Müvekkilim yurt dışında yaşayan bir kişiydi. Torunu Antalya'da dünyaya gelmiş.
Annesi ve babasının bakamayacağını düşündüğü için velayetin kaldırılması ve vasilik davası açması gerekirken durumu yapay zekaya sormuş ve özetlemiş. Yapay zekanın kendisini hatalı yönlendirmesi sebebiyle sulh hukuk mahkemesine direkt vasilik davası açmış. Akabinde sulh hukuk mahkemesinden usulden ret kararı olan görevsizlik kararı verildi" dedi.