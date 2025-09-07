Avukat tutmak yerine yapay zekaya danıştı: Kararı duyunca şoka uğradı!

Avukat Küçükkatrancı, doğru yönlendirmelerle yeniden dava açıldığını belirterek, "Müvekkilime aslında aile mahkemesinde açılması gereken bir dava olduğunu anlattım. Sürecimiz şu anda aile mahkemesinde devam ediyor.

Son dönemde yapay zeka veya internet üzerinden alınan hatalı bilgilerle yanlış ve eksik davalar açılıyor. Özellikle hukuk mahkemelerinde istisnai haller dışında resen araştırma ilkesi olmadığından usulden ret kararlarının arttığını görmekteyiz. Bu da kişileri hem maddi hem de zaman açısından çok daha içinden çıkılmaz durumlara sevk ediyor" diye konuştu...