Aydın’da feci kaza kameraya yansıdı: Park halindeki kamyonete ok gibi saplandı! 1 ölü, 4 yaralı

Acı kaza, saat 07.15 sıralarında İkiçeşmelik Mahallesi Cafer Kotan Parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken yolun sağ tarafında park halinde bulunan kamyonetin arka kısmına çarparak ok gibi saplandı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük hasar oluşurken, araçta yolcu olarak bulunan ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkek şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücü H.K. ile araçta bulunan M.Y., M.T. ve E.E.Ç. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni de araç içerisinden çıkartılarak morga alındı.